Motocyklová helma s integrovanou klimatizací. Jako vážně...

Zatímco klimatizace kabiny auta je dnes zcela běžná, udržet příjemnou teplotu hlavy a obličeje jezdce v motocyklové helmě za parných letních teplot se zatím daří spíše omezeně. Problémem je samozřejmě cena.

Společnost Feher helmets, přední výrobce motocyklových automobilových přileb, přichází s nabídkou klimatizované motocyklové helmy. Jak funguje? I vzhledem k rozměrům se nejedná o klimatizaci jako takovou. Čili nejde o zařízení s chladicím médiem, výparníkem, kondenzátorem a kompresorem. Toto by i vzhledem k rozměrům helmy bylo technicky jen velmi obtížně řešitelné, nemluvě o ceně a samozřejmě značné hmotnosti toho všeho. Pokud ano, dostali bychom se na technologickou úroveň podobnou skafandrům astronautů a kosmonautů, u nichž optimální teplotu zajišťuje klimatizační jednotkou ochlazovaná proudící kapalina.

Navíc doprava studeného vzduchu do útrob helmy by byla patrně v rozporu s požadavky na zdraví dotyčného. Ten by v tomto případě riskoval minimálně zánět dutin, pokud ne něco horšího.

Ani není moc těžká

Základem chlazené helmy Feher ACH-1 je chladicí jednotka, vložená do zadní stěny helmy. Tedy do místa, kde helma kryje temeno hlavy. V daném případě výrobce mluví o technologii Tubular Spacer Fabric, která rozvádí chladící vzduch dovnitř helmy za pomoci elektrického ventilátoru. Jeho napájení zajišťuje akumulátor motocyklu, tudíž helma nepotřebuje vlastní zdroj elektrického proudu, který by beztak vydržel jen krátkou dobu. V principu jde o obrácený efekt odvětrávaných sedadel luxusních automobilů, kde ventilátory naopak odsávají vrstvu vzduchu mezi tělem cestujícího a povrchem sedáku (opěradla).

Systém chlazení údajně dokáže uvnitř helmy udržet teplotní rozdíl až do 15 stupňů. Samotný výrobce Feher helmets sice nedoporučuje používat chlazenou helmu za špatného, zejména deštivého počasí, zkušenosti však prý ukazují, že to možné je a dokonce je to zcela bezpečné. Helma Feher ACH-1 váží relativně příznivých 1450 g. Jde o průměrnou hodnotu a je tudíž lehčí než některé konvenční helmy. Vyrobena je kompozitních materiálů.

Zbývá odpovědět na otázku, za kolik ji lze pořídit. Výrobce helmu Feher ACH-1 nabízí v pěti barevných odstínech, a sice v barvě kovu, dvou černých, bílé a stříbrné a účtuje si za ni 549,99 USD (Amerických dolarů), tedy v přepočtu zhruba 12.200 korun.