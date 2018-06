Fiat pracuje na modelu 500 Giardiniera. Bude to nástupce Punta?

Vedení Fiat Chrysler Automobiles minulý týden odhalilo strategické plány vybraných značek tohoto koncernu na následující léta. Jestliže o budoucnosti Alfy Romeo, Maserati nebo Jeepu jsme se dozvěděli mnohé, na mateřský Fiat jakoby se zapomnělo, žádný detailní plán zveřejněn nebyl. Přesto z prezentace unikly na veřejnosti informace o budoucnosti této značky. Na co se tedy můžeme těšit?

Pravověrní fanoušci této značky moc nadšeni nebudou. Tato kdysi klíčová automobilka evropského automobilového průmyslu, patřící mezi největší výrobce v Evropě, se totiž v nadcházejících letech chce zaměřit hlavně na městská vozidla, konkrétně úspěšnou retro řadu 500. Může tak dojít k dalšímu ústupu z někdejších pozic.

Chystá se další rozšíření této rodiny, přičemž sám Sergio Marchionne potvrdil příchod modelu nazvaného 500 Giardiniera. Informace o novince jsou zatím zahalené tajemstvím, Marchionne pouze hovoří o malém voze s nejprostornějším interiérem ve své kategorii a nezaměnitelným designem, přesto už máme dobrou představu o tom, o co půjde.

Označení Giardiniera bylo v minulosti používáno pro nataženou originální pětistovku, podle všeho se tak bude jednat o 500 s dvěma páry dveří, o které se hovoří už kolik let. Spíše než o minivůz už půjde o malý hatchback, který by mohl nepřímo nahradit letos končící Punto. Takový automobil už měl být dávno na trhu, v blízké době se ale zřejmě již konečně dočká realizace. Základem má být nová generace 500, která má dorazit do dvou let.

Vedle toho Fiat počítá také s čistě elektrickou variantou 500, která se v tuto chvíli oficiálně prodává jen ve vybraných amerických státech (500e). Už příští rok pětistovka dorazí také ve formě mildhybridu. Právě mildhybridní pohon bude nasazen také v SUV 500X a MPV 500L. Naopak u Pandy se s elektrifikací i kvůli ceně nepočítá, dostupná bude pouze s úspornými a dostupnými spalovacími agregáty.

Jiné modely značky by měly skončit, vedle již potvrzeného konce Punta hrozí ukončení prodeje v Evropě Tipu. Naopak 124 Spider zůstane.

říká Marchionne a tvrdí, že jak budou jednou v EU zavedeny přísnější normy, Tipo skončí. Technika pro splnění pravidel by byla už příliš nákladná, a tak by tento kompakt mohl do budoucna přežít jen mimo unii. Minimálně do roku 2022 má ale Tipo prý zajištěnou budoucnost i na trzích EU.