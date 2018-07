Finská rallye po 2. dnu: Sesadí někdo Tänaka

Úřadující mistr světa Francouz Sebastien Ogier (Ford) je aktuálně sedmý a vedoucí jezdec průběžného pořadí MS Belgičan Thierry Neuville (Hyundai) figuruje stále až na desáté příčce.

V sobotu čekala účastníky soutěže největší porce rychlostních zkoušek, kterých bylo osm v celkové délce 142,86 kilometrů.

Nejel rychle, ale vyhrával

Vedoucí Tänak nenechal nikoho na pochybách, kdo vládne letošní Finské rallye, která je považována za nejsušší v historii. Podle místních obyvatel zapršelo v okolí Jyväskyly pouze lehce dvakrát za poslední měsíc a na tratích jednotlivých erzet je nebývalé množství prachu. Estonský jezdec vyhrál pět během soboty rychlostních zkoušek a ve zbývajících třech byl vždy rychlejší než jeho nejbližší pronásledovatel v boji o vítětsví Nor Mads Ostberg (Citroën).

Svou převahu zvýšil Tänak z pátečních 5,8 sekundy na aktuálních 39 sekund před závěrečnými čtyřmi erzetami, které jsou na programu v neděli. „Nejel jsem na začátku dne naplno, protože jsem chtěl zjistit, jaké tempo nasadí ostatní. Na sedmnácté zkoušce se objevil nějaký problém s posilovačem řízení, ale dalo se s tím jet dál. Raději jsem však zvolil přesnou jízdu na kritických místech. Nemělo smysl jít do zbytečného rizika,“ vysvětlil Estonec.

Ostberg bojoval s rezervou

Jeho vyzyvatel ve Finsku Mads Ostberg se v první polovině dne vešel v časech dosažených v erzetách čtyřikrát mezi první tři, ale druhé polovině dne už takových časů nedosahoval. Nor to dával za vinou skutečnosti, že vezl v autě dvě rezervní kola. „Cítil jsem tu váhu všude a pořád s tím bojoval. Upřímně, myslel jsem, že je budu více potřebovat, když je při vyšším tempu zničím. To jsem nakonec udělal, ale až v poslední erzetě, po které už nebylo nutné je měnit. Nevím, kolik mě váha druhé rezervy stála sekund,“ láteřil Ostberg před příjezdem do servisu.

S dokonale ohoblovanými pneumatikami přijel do cíle poslední sobotní zkoušky také Fin Jari-Matti Latvala (Toyota), který je momentálně na třetí pozici. Snažil jsem se v posledních dvou erzetách tlačit jak to šlo. Občas jsem si nebyl jistý, zda udržím auto na trati. Zítra (neděle) to může být ještě zajímavé,“ uvedl Latvala. Domácí jezdec naráží na manko pouhých 8,3, které ho dělí od druhého Ostberga. Pokud by se mu podařilo ho předstihnout, byl by to triumf domácího týmu. Toyota Gazoo Racing WRT má totiž sídlo ve Finsku.

Největší progres dne zaznamenal finský soutěžák Esapekka Lappi (Toyota), který si dokázal polepšit z osmého na čtvrté místo. „Zejména odpoledne jsem jel s velkým rizikem a vůbec nešetřil pneumatiky. Doufám v souboj s Paddonem a to se zatím daří. Ovšem ještě máme před sebou neděli a sedm sekund mého náskoku nelze přeceňovat. Určitě ještě v závěru soutěže zatáhnu,“ prohlásil Lappi.

Modří kluci bojují spolu

Podobně jako v pátek, i v sobotu bojovali jezdci modrého oválu (Ford) mezi sebou o šesté až osmé místo. Po devatenácté zkoušce je mezi nimi následující pořadí: 6. Suninen, 7. Ogier +25, 8. Evans +30 sekund. Finský jezdec na šesté příčce je navíc pouhých 18,8 sekundy vzdálený od čtvrtého místa.

V centru pozornosti je však pětinásobný mistr světa Sebastien Ogier, který je v šampionátu aktuálně druhý s mankem 27 bodů na vedoucího Belgičana Thierryho Neuvilla (Hyundai). Fiesta francouzského šampiona je vybavena novými aerodynamickými prvky na zádi auta. Inženýři týmu i Ogier zatím bojují s vyvážením auta, které není ideální. Tým čeká před dalším podnikem, kterým je za tři týdny Německá rallye, ještě několik testovacích dnů.

Aktuálně ve Finsku je Ogier zatím sedmý a je si vědomý, že jeho situace není ideální. „Po každé zkoušce jsem zkoušel měnit nastavení, obecně však nevím co s tím novým aerem vzadu. Pokaždé, když se podívám na časy ostatních, tak si říkám, co tak ještě mohu dělat,“ říkal Francouz navečer před servisní zónou. Podle našich informací se poslední den soustředí na udržení pozice, protože vzhledem k postavení Neuvilla, by mohl zmenšit své bodové manko na první příčku. Pokud by zabodoval v Power Stage (závěrečná rychlostní zkouška), získal by ještě několik důležitých bodů. Možná něco napovídá i jeho věta: „Netlačím, jen si udržuji pozici.“

Mladík měl obrovskou smůlu

Jednoznačně největším smolařem dne byl finský jezdec továrního týmu Škoda Kalle Rovanperä. Sedmnáctiletý Fin vyhrál v sobotu s vozem Fabia R5 pět rychlostních zkoušek v kategorii WRC 2 a vedl před druhým v pořadí o 54 sekund. Na předposlední zkoušce však prošel tlumič levého předního kola kapotou. Ta se na závěrečném měřeném testu sobotního dne dokonce zvedla a přidělala mladíkovi další komplikace.

„Popravdě nevím, co se přesně stalo. Brzdil jsem na kamenech a najednou se ozvala rána. Doufám, že jsme na devatenácté zkoušce nebrzdili soupeře za námi. Moc se omlouvám týmu za to, co se stalo,“ říkal smutně Fin. Oči všech diváků v servisní zóně v Jyväskylä byly upřeny na obří televizní obrazovku a kamera ve voze takřka neustálen snímala tvář mladého závodníka během jízdy. V cíli devatenácté zkoušky neměl daleko k slzám. Do servisní zóny však dojel a podle dostupných informací by měl v neděli pokračovat. V průběžném pořadí kategorie WRC 2 však spadl z prvního na čtvrtou pozici.

1. Tänak, Järveoja (Est./Toyota Yaris WRC)) 2:13:18,2; 2. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 WRC) +39,0; 3. Latvala, Anttila (Fin./Toyota Yaris WRC) +44,4; 4. Lappi, Ferm (Fin./Toyota Yaris WRC) +1:20,6; 5. Paddon, Marshall (N. Zél., Brit./Hyundai i20 Coupé WRC) +1:29,6; 6. Suninen, Markkula (Fin./Ford Fiesta WRC) +1:45,1; 7. Ogier, Ingrassia (Fr./Ford Fiesta WRC) +2:07,6; 8. Evans, Barritt (Brit./Ford Fiesta WRC) +2:17,9; 9. Breen, Martin (Ir., Brit./Citroën C3 WRC) +2:56,4; 10. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) +3:34,5; 11. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Hyundai i20 Coupé) +8:00,5.

Zbývající program Finské rallye

– 7.38 RZ20 (11,74 km); 8.38 RZ21 (11,12 km); 10.01 RZ22 (11,74 km); 12.18 RZ23 (11,12 km).

Časy jsou uvedeny ve středoevropském formátu.¨