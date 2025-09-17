Elektrický Volkswagen ID. Polo odhaluje techniku. Čeho se dočkáme i u Škody Epiq?
Koncern Volkswagen na autosalonu v Mnichově odhalil několik malých elektrických modelů. Ty kvůli úspoře nákladů dostanou jinou platformu i levnější baterie.
Elektromobilita se zatím prosazovala u větších a dražších modelů. Nejvíce přitom ale dává smysl u levnějších městských aut na kratší vzdálenosti. Ty však mají nízké marže, proto se počáteční investice do nových pohonů zkrátka soustředily na ekonomicky zajímavější modely. Jejich potenciál se však pomalu vyčerpává, proto automobilky míří směrem dolů.
Například Renault chvíli po sobě představil velmi atraktivní retro hatchbacky 5 E-Tech a technicky spřízněný 4 E-Tech, které mají potenciál propracovat se mezi nejprodávanější elektrická auta v Evropě. Silně do toho šlape také koncern Volkswagen, byť s mírným zpožděním.
Na autosalonu v Mnichově, který se konal minulý týden, veřejnosti ukázal několik zajímavých show carů, které však mají k sériovému autu velmi blízko. Zatímco Cupru Raval a Volkswageny ID. Polo a ID. Polo GTI ještě zakrývala maskovací folie, crossovery Volkswagen ID. Cross a Škoda Epiq se ukázaly prakticky v sériové podobě.
Přední místo zadních kol
Jestliže větší koncernové elektromobily stojí převážně na platformě MEB s pohonem zadních kol, menší a levnější modely dostanou architekturu MEB+. Ta se odlišuje především preferencí přední nápravy.
O její pohon se stará elektromotor s označením APP290 s permanentními magnety, jehož výkon má dosahovat až 160 kilowattů a točivý moment zhruba 290 Nm. Ve srovnání s jednotkou APP550, kterou ve verzích 85, 85x a RS najdeme mimo jiné u škodovek Elroq a Enyaq, je menší elektromotor chlazený vodou místo sofistikovanějšího řešení voda-olej.
Měnič napětí zde nemá podobu hranaté krabice umístěné na elektromotoru, jedná se spíše o disk, který je do pohonného modelu z větší části integrovaný. Samotný měnič využívá polovodiče z karbidu křemíku (SiC), díky čemuž je obzvláště účinný. Mělo by se jednat o první aplikaci této drahé technologie v segmentu malých elektromobilů.
Dva typy akumulátorů
S ohledem na charakteristiku chystaných malých elektromobilů jako primárně městských a příměstských aut se dočkáme kompaktnějších baterií. Větší varianta s články typu NMC (nikl-mangan-kobalt) bude mít kapacitu 56 kWh, menší a levnější provedení LFP (lithium-železo-fosfát) dostane 38 kilowatthodin. U většího akumulátoru se v závislosti na karoserii počítá s dojezdem až 450 kilometrů, základní verze zvládne okolo 300 km.
Koncern si vlastními silami bude vyrábět pouze polovinu produkce článků ve třech plánovaných závodech v Salzgitteru, Valencii a na St. Thomas v Kanadě. Od roku 2026 německá automobilka plánuje v Salzgitteru vyrábět nejprve články NMC a o rok později k nim přidat baterie LFP ve Španělsku. Druhá polovina článků bude pocházet od pěti různých dodavatelů. Jednou ze specifických vlastností článků je chlazení shora.
Díky odlišné platformě a menším a levnějším akumulátorům mají základní ceny koncernových elektromobilů včetně Škody Epiq startovat okolo 25 tisíc eur, což je momentálně v přepočtu asi 608.000 Kč. Tím by se elektrická alternativa dostala na dohled spalovacích modelů. Právě vysoká cena je přitom jedním z hlavních faktorů, který stojí za pomalejším náběhem lokálně bezemisních aut.
Zdroj: Volkswagen a InsideEVs, video: Volkswagen, foto Volkswagen, Škoda a InsideEVs