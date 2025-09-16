Zemřel Robert Redford. Miloval vozy Porsche, vlastnil ale jen výjimečné modely
Robert Redford, herec, režisér a zakladatel festivalu Sundance, zemřel v úterý 16. září 2025 ve věku 89 let. Kromě filmu a environmentálního aktivismu měl celoživotní vášeň pro auta slavné německé značky.
Robert Redford byl známý svou celoživotní láskou k Porsche. Na rozdíl od mnoha kolegů z Hollywoodu nevlastnil desítky luxusních automobilů. Vybral si několik výjimečných kusů, které měly pro něj osobní význam.
Porsche 904 Carrera GTS (1964)
Redfordovým nejznámějším vozem bylo Porsche 904 Carrera GTS, lehký závodní speciál z laminátu, který vznikl kvůli homologačním pravidlům FIA. Konkrétní vůz s číslem šasi 904-012 si pořídil po amerických závodnících Stevu Earlovi a Stevu Bergovi a měl jej zhruba deset let.
Původně byl lakován ve stříbrné barvě, později v Evropě prošel renovací a dostal odstín Irish Green. Pod kapotou se ocitl dvoulitrový šestiválec z Porsche 911, což byla dobová úprava schválená samotnou továrnou.
Vůz se stal sběratelským klenotem. 3. února 2022 se v aukci Bonhams v Paříži prodal za více než 1,3 milionu eur. Katalog hrdě uváděl Redforda jako někdejšího majitele. Díky tomu je dnes jeho jméno součástí oficiálně zaznamenané historie tohoto vozu.
Porsche 550 RS Spyder (1955)
Dalším unikátem v Redfordově garáži bylo legendární Porsche 550 RS Spyder. Tento model se proslavil nejen na závodních tratích, ale i tragickým koncem Jamese Deana. Redford se k vlastnictví vozu přiznal v rozhovoru pro časopis Esquire, kde jej označil za nejlepší sportovní vůz, jaký kdy vznikl. Dodal, že jej vlastní, i když jako environmentalista by o tom raději mlčel. Vůz dnes patří mezi nejvzácnější sportovní automobily 50. let a dosahuje hodnot v řádu desítek milionů dolarů.
Nechával se unést
Už na začátku své kariéry Robert Redford ukázal, že Porsche pro něj nebylo jen sběratelským artiklem, ale skutečným řidičským náčiním. Režisér Mike Nichols v rozhovoru pro The New Yorker vzpomínal na cestu z New Yorku v roce 1963: Nichols řídil Jaguar E-Type, Redford Porsche. Oba se prý neplánovaně pustili do rychlé jízdy po dálnici, kterou popsal jako závod.
Typ vozu Nichols neupřesnil, ale vzhledem k době mohlo jít o Porsche 356, které bylo tehdy na americkému trhu sportovních aut oblíbené. Příběh každopádně ukazuje, že Redford měl k rychlým vozům vztah dávno předtím, než se stal hollywoodskou hvězdou. Nešlo o image. Porsche pro něj znamenalo kombinaci lehkosti, spolehlivosti a čistého zážitku z jízdy.
Robert Redford si své soukromí poměrně střežil, ale zdá se, že jeho garáž nebyla přeplněná. Na rozdíl od jiných celebrit, které střídaly superauta a limuzíny, se soustředil na několik vybraných kusů.
Zdroje: Bonhams, Esquire, The New Yorker │ Foto: Bonhams, Porsche, archiv