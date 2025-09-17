Kia představila K4 pro Evropu. Zatím bude se dvěma motory
Nový model K4 korejské automobilky je znám už od loňského roku. Až dosud se ale nabízel jen na vybraných zahraničních trzích. Nyní už známe i evropskou verzi.
Nová Kia K4 se sice nabízí jako čtyřdveřový sedan i kratší pětidveřový hatchback (délka 4440 mm), na evropský trh ale míří pouze druhý jmenovaný. Dle vyjádření Kia Motors má nové K4 plnit roli takového propojovacího článku mezi vozy segmentu C a D.
Na první pohled auto zaujme velmi moderním designem, jehož charakteristickým znakem je plovoucí linie střechy. Ta se vyznačuje plynulým přechodem střešní linie do zádě. Součástí vzhledu je také charakteristický světelný podpis inspirovaný velkým elektrickým modelem EV9. Vnější kliky zadních bočních dveří jsou integrované do sloupku C a zaujme rovněž působivý žlutý odstín „Sparkling Yellow“.
Na vrcholu potravního řetězce stojí sportovně laděná varianta GT-Line. Nabízí například tříramenný volant, možnost manuálního řazení stupňů u samočinné převodovky alternativně páčkami pod volantem a v neposlední řadě také 17- nebo 18palcová lehká kola. Z boku verze GT-Line upoutá černými kryty vnějších zpětných zrcátek, nástavci prahů a také lemy blatníků.
„K4 není jen nový hatchback. Je to důkaz, že Kia dokáže přinést design, technologie a prostor z vyšší třídy do segmentu, kde to zákazníci nečekali,“ říká Sjoerd Knipping, provozní ředitel Kia Europe.
Pro evropský trh budou zatím k dispozici dvě pohonné jednotky. Roli základu bude plnit litrový přeplňovaný tříválec 1.0 T-GDI s výkonem 85 kW a šestistupňovou manuální převodovkou. V nabídce bude jak verze s mild-hybridem, tak také bez něho. Verzi MHEV ale bude možné alternativně párovat také se sedmistupňovou samočinnou dvouspojkovou převodovkou. Větší čtyřválec 1.6 T-GDI bude k mání výhradně se zmíněným automatem a na výběr budou dvě výkonové verze – 110 kW a 132 kW. V průběhu roku 2026 dorazí ještě hybridní pohon.
„K4 jsme navrhli pro všechny, kdo chtějí jezdit dál, zvládnout více a přitom projevit svůj osobní styl. Je to odvážný krok směrem k chytřejší a udržitelné mobilitě,“ doplňuje Pablo Martínez Masip, viceprezident pro produkty a marketing Kia Europe.
Kabina se nese v duchu panoramatického displeje, rozděleného na tři části. Před řidičem je přístrojový štít rozměru 12,3 palce, uprostřed je menší displej, který zobrazuje údaje z klimatizační a ventilační soustavy, která se stále ovládá mechanickými tlačítky, a vpravo je opět 12,3palcový, tentokrát dotykový displej pro infotainment.
Standardem je bezdrátové Apple CarPlay, respektive Android Auto, a to ve všech výbavách. Nechybí ani vyspělá integrovaná navigace ccNC (Connected Car Navigation Cockpit) nebo prémiové audio od firmy Harman Kardon.
Vůz bude nabízet také digitální klíč 2.0 s rozšířenou funkčností, který je plně kompatibilní s chytrými telefony, takže funguje jako virtuální klíč. A tedy k ovládání vozidla vám skutečně stačí mít jen ten smartphone, samozřejmě s příslušnou aplikací. Samozřejmostí je programování na dálku (OTA). Bezpečnostní systémy jsou sdruženy do systému ADAS, přičemž vše dostupné je standardem. Sem patří třeba 360stupňová parkovací kamera v rámci systému SVM (Surround View Monitor).
Zdroj: tisková zpráva Kia Motors, Wikipedia
Foto: Kia Motor