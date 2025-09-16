KGM chystá nový pick-up musso. Stále počítá s rámem a spalovacím motorem
Korejská automobilka SsangYong má od nového majitele i jméno a možná konečně i finanční stabilitu. Po nových modelech Actyon a Musso EV se chystá obměna také pro rámový pick-up Musso.
Jednou ze stálic nabídky automobilky KGM, dříve SsangYong, je model Musso. Jako rámový off-road s technikou Mercedesu se představil už v roce 1993, později dostal i variantu pick-up a ve výrobě se udržel do roku 2006. Už v 90. letech se prodával i u nás a dodnes jdou původní mussa občas potkat. Po delší odmlce se musso vrátilo do Česka v roce 2018, tentokrát už pouze jako pick-up, příbuzná SUV varianta na stejném základě se totiž nově jmenuje rexton.
Pod novým majitelem automobilky KG Mobility se rozhodlo o rozšíření nabídky pick-upů. Z modelu Musso se tak stala podznačka a jako první přírůstek vznikl samonosný pick-up využívající základ modelů Torres a Actyon. Vůz se zatím prodává pouze jako elektromobil a první kusy jsou už i v Evropě, české uvedení se plánuje na příští rok.
Teď ale KGM začíná lákat na budoucnost rámového spalovacího mussa, které bude pokračovat i přes dřívější plány na kompletní přechod na elektromobilitu. Zatím se ukázalo pár sekund tmavých záběrů v reklamě na YouTube a skici, které ale dávají docela dobrou představu o směřování modelu. Tím hlavním poznatkem je, že další KGM Musso není zcela nový vůz, ale větší facelift toho současného. Dokazuje to pohled na profil vozu, musso má totiž dost specifickou stoupající boční linku, ale stejné jsou i jiné detaily.
Zásadně se ovšem změnila příď, která opouští dosavadní poněkud generický styl. Novinka je mnohem hranatější a po celé přídi se táhne linka denního svícení, trochu připomínající elektrický pick-up Ford F-150 Lightning. Maska navazuje na model Musso EV a odkazuje na počátky automobilky jakožto licenčního výrobce Jeepu. Jiná jsou i zadní světla a velký nápis Musso je nahrazen ještě většími písmeny KGM.
O technice zatím nevíme nic, ale očekávat se dá pokračování současného 2,2litrového dieselu. Krom toho by se mohl objevit také hybridní pohon. Krom vlastního full-hybridu se čtyřválcovou patnáctistovkou, která se nově montuje do SUV Torres, KGM plánuje také plug-in hybridní pohon s technikou BYD.
Vůz s kódovým označením Q300 se ukázal také na skicích s obytnou nástavbou a terénními doplňky. Ve srovnání se současným mussem tak asi KGM chystá více outdoorové zaměření modelu. Představit by se měl ještě letos, dostupnost na českém trhu je zatím samozřejmě neznámá.
Zdroj: KGM, zdroj foto: KGM, zdroj videa: KGM