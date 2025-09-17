Čínská konkurence Škody Enyaq po boku géčka: Magna Steyr má v Rakousku novou zakázku
Zatímco dříve se západní značky kvůli vysokým clům hrnuly do výroby vozů v Číně, dnes jsme v opačné situaci. Jednou z prvních čínských značek, která bude mít na svých vozech evropská VIN čísla, je Xpeng.
Čínský startup Xpeng letos vstoupil na český trh a nedávno jsme přinesli jízdní dojmy s modernizovanými verzemi SUV modelů G6 a G9. Už počátkem měsíce se spekulovalo, že vylepšené modely se budou vyrábět přímo na evropské půdě, teď přišlo potvrzení. Xpeng se dohodnul s kanadskou firmou Magna na montáži v její továrně ve Štýrském Hradci v Rakousku.
Xpengy G6 a G9 tak budou vznikat po boku německé terénní legendy Mercedesu G, jehož domovem je Štýrský Hradec už přes 40 let. Poslední roky ale továrna jede pod plnou kapacitou, protože chybí zájemci. Výroba Jaguaru E-Pace a I-Pace skončila loni, projekt Fisker Ocean skončil předčasně kvůli krachu automobilky. Dnes tak krom géčka z bran Magna Steyr vyjíždí ještě BMW Z4 a Toyota Supra, což už ale také nebude mít dlouhého trvání. Dohromady minulý rok Magna Steyr vyrobila jen 71.900 aut.
Že dalšími zákazníky budou Číňané, se spekulovalo už delší dobu. Vedle Xpengu měla zájem také automobilka GAC, která letos zahajuje svou expanzi do Evropy. Startup Xpeng mimochodem založili právě bývalí zaměstnanci GAC a obě firmy sídlí ve stejném městě Guangzhou. Spolupráce Magny s GAC však zatím potvrzena nebyla.
Ještě letos se ve Štýrském Hradci začne z dovezených SKD kitů montovat SUV Xpeng G6, které velikostně odpovídá třeba Škodě Enyaq. Ve zmodernizované verzi má pohon zadních kol a výkony 190 nebo 218 kW, vrcholem je čtyřkolka se 358 kW. Baterie jsou vždy LFP s kapacitou 65,3 kWh nebo 80,8 kWh a větší se dokáže nabíjet výkonem až 451 kW. Základní cena modernizované G6 na českém trhu je 1.089.900 Kč.
Na rakouských linkách bude vznikat i současný vrchol evropské nabídky Xpengu, 4,9 metru dlouhé SUV G9. To má také buď pohon na zadní kola s výkonem 258 kW, nebo 423kW čtyřkolku a na výběr dvě baterie. Stejně jako G6 má 800V architekturu a kapacity 79 kWh nebo 93,1 kWh, v obou případech LFP. Maximální nabíjecí výkon menší je 445 kW a větší 525 kW, což z G9 dělá v Evropě rekordmana. Základní cena v Česku je 1.469.900 Kč.
Jedním z důvodů pro výrobu v Evropě jsou vysoká dodatečná cla, která byla zavedena loni na podzim. Ve srovnání se současnými verzemi jsou oba modernizované Xpengy o pár desítek tisíc levnější, dodatečné zlevňování asi není moc pravděpodobné. Do budoucna se mají v Magně montovat také další modely Xpengu, včetně sedanu a dalších SUV.
Výroba v Magně není první podobný projekt čínské automobilky. Už v roce 2012 se v Bulharsku začaly montovat vozy Great Wall, což ale po pár letech skončilo. Dnes se z dovezených kitů montují vozy Chery pod lokální značkou Ebro v bývalé továrně Nissanu v Barceloně. To samé dělá i automobilka DR Automobiles v Itálii, která takto montuje vozy Chery, BAIC, Dongfeng a JAC.
V obou případech jde spíše o finální kompletaci vozů, které byly z Číny dovezené téměř kompletní. Více lokalizovaná výroba se očekává od maďarské továrny BYD, která bude hotová letos. Na Slovensku se zase budou vyrábět modely automobilky Polestar.
