Kus historie automobilového designu se skrýval ve stodole. Je to nádherná podívaná
Složka se skicami vytvořenými studenty Institutu automobilového designu v roce 1940 se našla náhodou ve stodole, z níž rozprodávali majetek zesnulého fanouška aut.
Doby, kdy člověk „koupil“ něco zajímavého za láhev rumu či basu piva, jsou dávno pryč. Výjimečně se však přeci jen podaří vyhandlovat poklad skoro zadarmo. V tomto případě to byly dvě basy piva Busch Light.
Josh Quick za ně dostal mimo mnoha jiného kus historie General Motors. V hromadě součástek na historické traktory, kterou za mírně alkoholický nápoj získal v rámci rozprodeje farmy z dědictví, totiž byla složka s nějakými kresbami, kterou prodávající nikdy předtím neviděl a prostě Quickovi řekl, ať si ji vezme taky.
Ty kresby – celkem jich bylo na osmdesát – byly návrhy budoucích aut značky Buick, vytvořené většinou v létě roku 1940. Nikdy se nedostaly do výroby, ale jména pod nimi podepsaná, jako Ned Nickles, Ed Glowacke, Elwood Engel, Gene Bordinat či Joe Oros. Všichni tito designéři následně udělali kariéru v americké „velké trojce“ automobilek – u GM, Fordu či Chrysleru.
Koncern GM v tiskové zprávě označuje tuto složku s kresbami „chybějícím kouskem historie“ detroitského Institutu automobilového designu. To je akademie GM, kde lidé studují automobilový design. Založil ji Harley Earl, designér luxusních zakázkových karoserií pro hollywoodské hvězdy první čtvrtiny minulého století, který od roku 1927 pracoval pro GM.
Jméno Joe Oros jistě znají fanoušci Fordu Mustang – právě jemu je připisován design toho původního. Gene Bordinat se později stal viceprezidentem Fordu, Elwood Engel zase viceprezidentem Chrysleru. „Lidé v téhle složce navrhli úplně každé důležité auto z Detroitu v letech 1952–1974,“ řekl Quick.
Obsah složky patrně vznikl na Institutu v průběhu jednoho semestru mezi dubnem a srpnem 1940 na základě zadání připravit návrhy vzhledů aut značky Buick modelového roku 1942. Některé listy ukazují technické nákresy, jiné skici bohatě chromovaných speedsterů při rychlé jízdě. Design sahá od art deco až po futurismus.
Jak se tahle složka dostala ze školy v Detroitu na farmu ve státě New York, není známo. Zesnulý majitel farmy byl obrovským fanouškem aut, ale o žádných vazbách na Institut se neví. Složka sama neobsahuje ani náznak vysvětlení, je nadepsána jen jménem divize GM, která v minulosti stavěla nákladní auta a autobusy, ale dnes již neexistuje.
Kresby jsou navzdory svému věku a ne zrovna perfektnímu skladování v krásném stavu. „Vtipné je, že úplně všechno v té stodole zničily myši, veverky a tak. Sežraly všechno, ale tuhle knihu ne,“ říká Quick. Původně si myslel, že jde o kopie, ale když si uvědomil, že nikoliv, kontaktoval centrum designu GM v michiganském Warrenu. Koncern převzal celou sbírku, kresby digitalizoval a originály pečlivě uschoval.
zdroj info, foto, videa: GM