Nový řidičský průkaz do výdejního boxu: Návod krok za krokem
Od července 2025 už kvůli výměně řidičáku nemusíte stát frontu na úřadě. Nový řidičák si pohodlně vyzvednete ve výdejním boxu nebo na pobočce Balíkovny – stejně jednoduše, jako když jdete pro balík z e-shopu. Stačí podat žádost online a za malý poplatek 100 Kč máte vyzvednutí kdykoli po ruce.
Od července 2025 už kvůli výměně řidičského průkazu nemusíte chodit na úřad. Hotový doklad si můžete vyzvednout ve výdejním boxu nebo na výdejním místě, podobně jako když si jdete pro balík z e-shopu. Tuto službu zajišťuje Balíkovna a stojí 100 korun navíc.
V Česku je v provozu asi 10 tisíc boxů a výdejních míst, takže si lze vybrat opravdu blízko domova.
Kdo může službu využít?
Všichni, kdo potřebují nový řidičák – ať už kvůli konci platnosti, ztrátě, krádeži, poškození nebo změně údajů. Naopak první vydání řidičského průkazu po autoškole zatím do boxu možné není.
Jak dlouho to trvá?
- Běžná výměna do 20 dnů
- Rychlá výměna do 5 pracovních dnů (vyšší poplatek)
Kolik to stojí?
- Běžná výměna při konci platnosti: zdarma
- Nový průkaz kvůli ztrátě či změně údajů: 200 Kč
- Rychlá výměna do 5 dnů: 700 Kč
- Doručení do boxu nebo na výdejní místo: 100 Kč navíc
Vyzvednutí už je hračka
Přijde vám SMS nebo e-mail s kódem. S tímto kódem si můžete řidičák vyzvednout kdykoli. Vyzvednout může kdokoli, komu předáte kód – nemusíte nutně vy osobně.
Do kdy musím vyzvednout
Ve výdejním boxu řidičák čeká obvykle 2 pracovní dny, na výdejním místě i déle (až 5–7 dnů).
Jak si nechat poslat řidičák do boxu (návod)
1) Přihlaste se na Portál dopravy
Potřebujete bankovní identitu nebo jiný způsob elektronického přihlášení. Datovou schránku mít nemusíte.
2) Podání žádosti
- Vyberte možnost „Výměna řidičského průkazu“. Údaje se vyplní automaticky z registru
- Pokud spěcháte, zvolte „expresní vydání“ do 5 dnů
3) Volba doručení
- Zadejte, zda chcete doklad poslat do výdejního boxu nebo na výdejní místo Balíkovny.
- Zaplatíte správní poplatek (podle typu žádosti) a k tomu 100 Kč za doručení
4) Čekání na oznámení
- Až bude průkaz připravený a uložený v boxu, dostanete SMS a e-mail s vyzvedávacím kódem.
5) Vyzvednutí
- Na boxu zadáte kód nebo použijete aplikaci Balíkovny. A je to.
Na co si dát pozor
Úložní doba v boxu je krátká – většinou jen 2 pracovní dny. Neodkládejte vyzvednutí.
Pokud lhůtu nestihnete, průkaz se vrátí na váš úřad a musíte si ho vyzvednout tam.
Starý řidičák při konci platnosti nemusíte vracet, ale měli byste ho sami znehodnotit.
Služba funguje jen v Česku, poslat průkaz do zahraničí zatím možné není.
Nejčastější situace a řešení
Končí mi platnost řidičáku
Podám žádost online, zvolím box, zaplatím 100 Kč za doručení. Do 20 dnů přijde kód k vyzvednutí.
Ztratil jsem řidičák
Podám žádost online, poplatek je 200 Kč + 100 Kč za doručení. Lze i expresně do 5 dnů (700 Kč).
Potřebuji nový řidičák rychle
Zvolím expresní vydání, zaplatím 700 Kč + 100 Kč za doručení. Za 5 dnů (plus 1–2 dny přepravy) mám doklad v boxu.
Co se plánuje dál
Ministerstvo dopravy plánuje, že od roku 2026 půjde touto cestou vyřizovat i první vydání řidičského průkazu po autoškole. Do budoucna by se podobně mohly doručovat také technické průkazy a registrační značky.
Autorský text | Foto: Svět motorů