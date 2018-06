FJ Company zase válí: Omlazená Toyota Land Cruiser 60 vypadá skvěle!  

FJ Company z floridského Miami je poměrně známou firmou, která se věnuje modifikacím starších Toyot Land Cruiser . Už jde vlastně o tzv., což je americký termín, zkratka z. Nejedná se tedy o renovaci do původního stavu, při vzkříšení se využívá i moderních prvků dle přání klienta. Ne každý chce spartánský off-road. Inu, proč ne?

Generace J60 se vyráběla v letech 1980-1989, ARACO ve venezuelské Cumaně pokračovalo v montáži ze sad až do roku 1992 pro místní trh. Tato řada existovala pouze coby klasickýse dvěma páry bočních dveří a vodorovně, či svisle dělenou zadní stěnou. Pohon všech kol byl samozřejmostí, dodávaly se různé motory: benzinové řadové šestiválce 4,0 a 4,2 l, diesely 3,4 (to byl jen čtyřválec), případně opět čtyřlitrové s dvěma dalšími navíc, dokonce existovaly i s turbem. Na první pohled mohutný teréňák byl jen 4,68 m dlouhý a mohl mít i luxusní prvky včetně klimatizace.

Jednu FJ62 s vyšší střechou měl v garáži zákazník z texaského Austinu. Červenou, s barevnými pruhy, řádným obutím, ale přece jen už trochu opotřebovanou, za 32 let provozu aby ne. Rámový klasik z roku 1986 je sice už veteránem, ale těchto LC jezdí po světě ještě hodně, takže se nemusíme bavit o nějaké historické hodnotě. FJ oholili toyotu doslova na kost a modifikovali, co se dalo. Včetně podvozku, použili nové komponenty zavěšení Old Man Emu firmy ARB, nicméně tradiční podélná listová pera samozřejmě zůstala na svých místech.

Místo rudé bylo auto nalakováno olivovou zelenou a doplněno o jinou grafiku, i když rovněž vstylu. Došlo i k obnovení chromovaných částí. Károvanou tartanovou látku v kabině nahradil hnědý ručně šitý vinyl, kůže pro terénní vozidlo představuje naprostou zbytečnost a luxusní výstřelek. Palubní desce zůstaly původní tvary i přístroje, navíc je tu výškoměr a ukazatel venkovní teploty. Přesně o tom přece restomods jsou, na první pohled musí vypadat dobově. Přibylo LED osvětlení v kabině, staré (i když nepůvodní) audio nahradilo ještě modernější, majitel chtěl digitální zvuk, Bluetooth i připojení iPhone. FJ opravili elektrické otevírání střešního okna i klimatizaci.

Repasí prošel také benzinový čtyřlitr 3F. Manuální převodovku vystřídal čtyřstupňový automat Toyota A440F. Čtyřkolka je volitelná, přední náboje se musí ručně zamknout. Modernizovaný stroj dostal na ocelová kola gumy BF Goodrich All-Terrain TA, vzadu zůstaly bubny, přední kotouče jsou větrané, konkrétní land cruiser má výškově stavitelný volant a posilovač řízení.

FJ se většinou věnujígeneraci, kterou nabízejí v provedeních Classic, Sport a Signature, kompletní auta stojí 85, 120 a 200 tisíc dolarů (1,84-4,33 milionu korun), není to tedy nic levného. Individuálních zakázek ale už mají na kontě celkem dost. Mimochodem, Land Cruiser je nejdéle používaným typovým označením Toyoty, poprvé se objevilo v únoru 1955 u série 20, předchozí řada BJ jej ještě oficiálně nenesla.