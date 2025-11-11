Na semaforu by se mohla objevit čtvrtá barva! Není ale jasné, jak by pomohla
Bílé světlo na tradičním tříbarevném semaforu by mohlo říkat řidičům-lidem, že mají následovat autonomní vozidla. Jak to má pomoci, není jasné, ale podle simulací to pomůže hodně.
Semafor coby světelný systém k řízení provozu na křižovatkách je znám už léta ve své současné podobě – červená, oranžová a zelená barva mají naprosto jasné významy. Výzkumníci americké Univerzity Severní Karolíny nyní navrhují přidání čtvrté barvy – bílé.
Nejde však o blikající bílou, někdy lehce namodralou, kterou známe z evropských železničních přejezdů. Toto bílé světlo by svítilo a bylo by aktivní v situaci, kdy by se v okolí objevilo vyšší procento autonomních vozidel.
Znamenalo by, že řidiči klasických aut mají následovat auta samořídící – dělat to, co dělají ona. V situacích, kdy by poblíž nebylo dostatek autonomních vozů, fungoval by tříbarevný semafor stejně, jak jsme zvyklí.
Vzhledem k tomu, že autonomní i klasická auta se v každém případě musejí v průjezdech křižovatkou střídat, tedy že napřed jede tenhle směr a po chvíli jiný, není úplně jasné, jak konkrétně by přidání čtvrtého světla na semafor mohlo pomoci plynulosti provozu. Simulace přesto říkají, že zdržení, které by běžně znamenala červená na semaforu, je při použití čtvrtého, bílého světla o 3,2 až 94 procent menší než bez něj v závislosti na počtu samořídících aut v blízkosti křižovatky.
Samozřejmě, jde o hudbu velmi vzdálené budoucnosti, jelikož plně samořídící auta na trhu dnes neexistují. Automobilky, které jsou v současnosti s autonomním řízením nejdál, pracují na posunutí své techniky z úrovně 3 (vůz řídí sám v určitých situacích, řidič ale musí být připraven do určitého času převzít řízení po výzvě, tj. nesmí spát) na úroveň 4 (vůz řídí zcela autonomně v určitých situacích, např. na dálnici, a musí být schopen si poradit sám, tj. nespoléhá na řidiče).
Česká republika bude od příštího roku umožňovat provoz vozidel s autonomním řízením úrovně 3, stejně jako Německo. Půjde ovšem jen o vybrané úseky silnic, např. některé dálnice.
zdroj: IEEE via Carscoops, foto: Gemini a archiv