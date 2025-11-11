Předplatné
Christian von Koenigsegg dělá nejrychlejší auta světa. Sám přitom jezdí malou toyotou

Vozy značky Koenigsegg nabízejí výkony svých hnacích jednotek přes 1500 koní a řadí se tudíž k nejrychlejším silničním autům všech dob. Přesto ten nejpovolanější muž sedlá mnohem skromnější stroje.

Dnes dvaapadesátiletý Švéd Christian von Koenigsegg založil už v roce 1994 ve svých 22 letech značku Koenigsegg Automotive AB. Po přibližně dvou letech vývoje, který sám vedl, vyjel první pojízdný prototyp CC, jehož tvary, parametry i uplatněná technika snesly srovnání s produkty prémiových italských, britských a německých výrobců.

Po dalších čtyřech letech, tedy na přelomu milénia, započala malosériová výroba dnes již legendárního modelu CC8S. Dnes vozy značky Koenigsegg soutěží s výrobky slavné značky Bugatti o titul nejrychlejšího sériově (spíš malosériově) vyráběného auta světa.

Jedná se o model Jesko, pojmenovaný po otci Christiana von Koenigsegga, a kterého pravděpodobně vznikne pouhých 125 kusů. Nabízen je ve dvou variantách – Attack a Absolut. Jeho motor disponuje výkonem 1600 koní (1176 kW). Navíc připravuje jubilejní model CC850 a v plánu je také první čtyřmístný model Gemera.

Christian von Koenigsegg sice vyrábí nejrychlejší vozy planety, v soukromí ale používá… Toyotu Yaris. Nikoliv však obyčejnou verzi, ale tu nejvyšší GR Yaris. Sám Koenigsegg má údajně svoji Toyotu velmi rád. Jedná se o vůz po modernizaci s manuální převodovkou. Přitom od modernizace je tenhle ostrý hatchback k dispozici také s osmistupňovým automatem, což původní verze nebyla.

Christian von Koenigsegg • Zdroj: Instagram/heycvk

Jen dodejme, že první auto Koenigsegga byla Mazda MX-5. Údajně ji několikrát prodal, aby si ji opět znovu koupil. Stará láska opravdu nerezaví.

Zdroj Auto Bild

Foto Christian Bittman/Auto Bild

