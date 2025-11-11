Předplatné
Nejoblíbenější auta v Německu v říjnu: Domácí nadvládu rozbíjí český bestseller

Ondřej Šámal
Největší automobilový trh v Evropě je silně zaměřen na domácí produkci. Škodě se však daří německé nadvládě vzdorovat. Jeden model má v říjnu mezi desítkou nejlepších, patří jí také titul nejprodávanějšího elektromobilu.

V Německu bylo letos v říjnu zaregistrováno 250.133 nových osobních aut, což je meziměsíčně o 7,8 % lepší výsledek. V Česku to ve stejném období bylo pouze 23.298 vozů, což i tak stačilo na nejlepší měsíční výsledek od roku 2019. Za celý letošní rok pak na českém trhu očekáváme výsledné číslo okolo 245 tisíc, tedy na úrovni říjnového počtu v Německu. Tuzemsko je tudíž v tomhle ohledu zhruba dvanáctkrát menším trhem než náš západní soused.

Preference tamních zákazníků jsou vcelku nepřekvapivé. S ohledem na vysoký počet domácích značek a velmi slušnou technickou kvalitu produkce je za říjen v desítce nejlepších převaha německých modelů. Jedinou výjimkou je Škoda Octavia na 5. místě. Mladoboleslavská dcera koncernu Volkswagen si ostatně dlouhé roky udržuje pozici největšího importéra na německý trh s 8,9procentním podílem. A že se jí aktuálně daří, dokazuje též elektrické SUV Elroq. To se za říjen stalo nejčastěji registrovaným elektromobilem, když se s 3320 kusy jen těsně nevešlo do desítky nejlepších.

Registrace nových aut v Německu v říjnu 2025
PořadíModelPočet (ks)
1.Volkswagen Golf7521
2.Volkswagen T-Roc6592
3.Volkswagen Tiguan4674
4.Opel Corsa4323
5.Škoda Octavia4202
6.BMW X13980
7.BMW 53905
8.Mercedes-Benz GLC3497
9.Audi A53472
10.Volkswagen Passat3405
Zdroj: KBA 

Mezi plug-iny vládne Volvo XC60, v případě klasických hybridů to je Toyota Yaris a mezi vozy na plyn dominuje Dacia Sandero.

Ze značek si nejvíce polepšily Mini (+30,2 procent), BMW (+24,3 %), Škoda (+23,6 procent) a Audi (+15,5 %). Na opačné straně najdeme (-43,3 %) a Porsche (-11,8 procent). Nejsilnější značkou zůstává Volkswagen s tržním podílem 19,3 %.

Ojetý Volkswagen Golf Variant • Zdroj: auto.cz

V případě jednotlivých pohonů vedou hybridy s 101.598 registracemi a podílem 40,6 procent (+19,5 %). Nutno ovšem dodat, že do této kategorie spadají také zážehové a vznětové mild-hybridy, takže hodnoty nejsou příliš reprezentativní. Plug-inů bylo zapsáno 30.946 (+60,0 %), elektromobily zaznamenaly 52.425 registrací a tržní podíl 21,0 % (meziročně +47,7 %). Čistě zážehové motory mají 25,9procentní podíl (-12,9 %), diesely 12,2 procent (-15,8 %). Průměrné emise CO2 nových aut v meziročním srovnání klesly o 11,4 % na 100,6 g/km.

Zdroj: KBA a Motor1, video a foto: auto.cz

