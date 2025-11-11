Legendární Toyota Hilux přijíždí v deváté generaci: Je úplně nová a elektrická!
Nová Toyota Hilux bude v Evropě k mání jako elektromobil nebo mild hybrid, zůstávají však prvotřídní schopnosti v terénu i pro tažení těžkých přívěsů. Kompletně nový vůz nabízí také nejnovější elektronické asistenční a bezpečnostní systémy.
Na trhu pracovních aut do terénu je modelů řada, nejznámější však je jen jeden z nich – Toyota Hilux. Vyrábí se nepřetržitě od roku 1968 a právě nyní vstupuje do deváté generace poté, co ta osmá slouží už desátý rok. Novinka se čerstvě představila v Thajsku.
Nový hilux přijíždí s modernějším designem pojmenovaným „kyber sumó“. Příď se snaží působit sportovně nasávacími otvory po stranách, klíčovou vlastností však je průchodnost terénem a velký nájezdový úhel. Hlavní světlomety jsou umístěny velmi vysoko a doplňují je mlhovky umístěné v nárazníku. Vzadu však vidíme situaci s lampami standardní – jsou umístěny na výšku po stranách korby tak, aby byly plně viditelné, i když povezete něco velkého a čelo korby bude sklopené.
Interiér je kompletně nový, po vzoru dnešní normy mu dominují dva displeje, jeden pro přístrojový štít, druhý, volně stojící, pro infotainment. Ten má v evropském a australském provedení už v základní výbavě úhlopříčku 12,3“; přístrojový štít může být tvořen stejně velkým displejem, ve standardu však je sedm palců. Palubní deska si ponechala fyzické ovladače pro klimatizaci a některé základní funkce.
Zajímavé je, že na středovém tunelu ani nikde jinde nevidíme ovládání čtyřkolky. Fotografie interiéru totiž ukazují elektrickou verzi. Hlavní otočný ovladač tedy volí jízdní režimy. Nechybí možnost vypnout protiprokluz, aktivovat asistenta pro sjíždění prudkých kopců nebo systém MTS, Multi-Terrain Select, tedy jízdní režimy pro nezpevněný povrch doplněný o „offroadový tempomat“ Crawl Control.
Samozřejmostí je suita jízdních asistentů a hlídačů T-Mate, která je stejně široká, jako nabízí značka pro své osobní vozy. Z novinek pro model Hilux zmiňme třeba potlačení nechtěné prudké akcelerace např. proti zdi, sledování pozornosti a únavy řidiče pomocí kamery či asistenta pro bezpečné vystoupení.
Stále na rámu
Tisková zpráva specificky nezmiňuje konstrukci vozu, ovšem s ohledem na jeho zaměření a také parametry – tažná kapacita až 3,5 tuny, užitečná hmotnost až tuna – můžeme poměrně spolehlivě předpokládat žebřinový rám. Samozřejmostí je pohon všech kol s redukcí a všechny varianty budou mít nově už v základu elektronicky ovládanou uzávěrku zadního diferenciálu.
V nabídce zůstává 2,8l vznětový motor, který ovšem bude bez hybridní dopomoci k mání jen na trzích východní Evropy – a k těm Česko podle všeho nepatří. U nás, stejně jako ve zbytku Evropy zejména na západ od našich hranic, se bude tento motor prodávat s 48V hybridní soustavou.
Jde však spíš o mild hybrid – startér-generátor je totiž umístěn na motoru pod kapotou, není součástí převodovky. Automobilka uvádí, že je umístěn vysoko, aby hiluxu zůstala schopnost brodit 700 mm hlubokou vodu bez dalších úprav.
Baterie systému a DC-DC převodník je umístěn v kabině pod zadní lavicí. Snad i proto, že ve většině Evropy má být k mání jen hybrid, také bude hilux zde a v Austrálii dostupný jen ve čtyřdveřovém provedení, kdežto v Thajsku či na dalších místech světa bude k mání i dvoumístná krátká kabina.
Vůbec poprvé elektrický
Elektrifikace jde ještě dál, a to k uvedení prvního plně elektrického hiluxu v historii. Automobilka o tom mluvila už dlouho, až nyní však půjde koupit, a to s baterií o kapacitě 59,2 kWh. Není to mnoho a tato verze bude mít specifické použití v situacích, kdy jsou důležité terénní schopnosti a zároveň bezemisní a tichý provoz.
Elektrický hilux, kterého je na fotkách vidět nejvíc, nabídne pohon všech kol, o nějž se starají dva elektromotory, po jednom na nápravě. Ten přední nabídne až 205 Nm točivého momentu před reduktorem, ten zadní až 269 Nm. Z principu věci je použitelný i na asfaltu, a tak v interiéru bateriové verze nevidíme ovladač připojení pohonu přední nápravy. Samozřejmě tu není ani specifický redukční převod, automobilka však uvádí, že pro tuto verzi speciálně upravila terénní jízdní režimy, aby vůz zvládal to, co běžné provedení se zařazenou redukcí.
Homologace zatím není u konce, ovšem podle tiskové zprávy bateriový hilux dojede až 240 km na jedno nabití, uveze 715 kg a utáhne 1,6 tuny. To jsou podle Toyoty nejlepší hodnoty ve třídě, ovšem kategorie středně velkých elektrických pick-up trucků nepatří k silně zastoupeným; s rámovou konstrukcí je hilux první, přinejmenším v Evropě.
Hilux dostane také verzi s vodíkovými palivovými články, kterou automobilka už v minulosti ukazovala coby prototyp. Na tu si však ještě počkáme, má přijít na trh až v roce 2028. Ostatně, ani pro konvenční hilux 9. gen. nespěchejte k prodejcům – k mání bude nejdříve v prosinci letošního roku s tím, že výroba 48V mild hybridu začne až zjara roku 2026.
zdroj info, foto, videa: Toyota