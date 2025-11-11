Dongfeng eπ 007 je prvním masovým modelem s motory v každém kole. Překvapí efektivitou
Nenápadný sedan se stane prvním velkosériovým autem, jež má v každém kole jeden trakční elektromotor. Tahle koncepce má zlepšit především efektivitu pohonu, bonusem je i slušný výkon.
Loni představený elektrický Dongfeng eπ 007 se v Číně prodává zhruba za necelého půl milionu českých korun. Přitom se jedná o sedan o délce 4880 milimetrů s karoserií širokou 1915 mm a vysokou 1476 milimetrů a rozvorem 2915 mm.
Čínská automobilka nyní představila další variantu této modelové řady, která se na první pohled ničím neliší. Díky informacím tamního ministerstva průmyslu a informací víme, že nová verze se stane prvním velkosériově vyráběným elektromobilem s trakčními motory v každém kole. Tohle řešení sice známe z výkonných supersportů a různých studií (například Lightyear 0), u dostupného modelu se však jedná o primát.
V každém náboji kola najdeme jednu elektrickou jednotku od společnosti Shanghai Automobile Electric Drive s jednotlivým výkonem 100 kW, dohromady tedy Dongfeng eπ 007 disponuje systémovým výkonem 400 kilowattů. Koncepce se čtveřicí nezávislých elektromotorů podle Dongfengu přináší spoustu výhod.
Celý pohon by měl být díky nižším mechanickým ztrátám až o 30 procent efektivnější. O 10 ž 15 % se má snížit poloměr otáčení, elektronika si navíc může s každým s motorů „hrát“ dle aktuálních potřeb, což znamená například lepší přenos hnací síly na vozovku a preciznější jízdní projev. O něco se také zlepšil vnitřní prostor, přičemž díky se o 25 procent zvýšila efektivita rekuperace brzdné energie.
Dongfeng ve srovnání s klasickým elektromobilem slibuje o 25 až 30 procent nižší výdaje na údržbu vozu. Cena vozu zatím zveřejněna nebyla, dá se ovšem očekávat částka podobná jako u konvenčního provedení, tedy zhruba okolo 500 tisíc korun.
