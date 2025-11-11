Renault Mégane se vrátí ke spalovacímu pohonu! Ale ne tak, jak si možná myslíte
Renault vyvíjí novou platformu pro elektromobily, ovšem modely na ní stojící by měly mít i spalovací pohon. Jak bude konkrétně vypadat, zatím není jasné; nejpravděpodobnější je sériový hybrid nebo prodlužovač dojezdu.
Renault přešel s hatchbackem Mégane na výhradně elektrický pohon už v roce 2022 a o něco později se přidal drobně větší model Scénic. Nyní to však vypadá, že pod vedením nového šéfa Françoise Provosta dostanou tyto modely zpátky spalovací motory. Ryze elektrický mégane se totiž zas tak dobře neprodává, uvádí web AutoExpress.
„V příštím střednědobém plánu přijdeme s novou platformou a řešeními v ambici růst v segmentu C v Evropě,“ nechal se slyšet Provost. S největší pravděpodobností však nepůjde o návrat k ryze spalovacím modelům, nýbrž o hybridní ústrojí.
Organizace Horse, kterou Renault utvořil s čínským Geely a ropným gigantem Saudi Aramco, vyvinula komplet 1,5l zážehového čtyřválce a generátoru elektřiny s kompaktními rozměry. Ten by se právě hodil k hybridizaci stávajících elektromobilů.
Podle šéfa značky Renault Fabrice Camboliva automobilka pracuje na nové platformě pro elektromobily. „Také si myslíme, že když nebude růst tak rychlý, jak čekáme, mohli bychom to doplnit něčím na způsob prodlužovače dojezdu nebo plug-in hybridu, a na tom pracujeme,“ dodal Cambolive.
Jestli půjde ve výsledku o sériové či paralelní hybridy, tedy zda bude spalovací motor jen vyrábět elektřinu jako např. u ústrojí e-Power značky Nissan, nebo zda bude mít možnost i přímo pohánět kola, zatím není jasné. Také není jasné, jestli Renault půjde cestou jedné platformy pro elektrická i hybridní auta, jako např. Mercedes-Benz se základem MMA, podpírajícím nové CLA, nebo jestli zvolí dvě rozdílné techniky s maximem sdílených součástí.
„Myslím si, že logika velí jít cestou sériové zástavby, což znamená jízdu na elektřinu,“ uvažuje Cambolive. Renault, Dacia i Nissan už nabízí hybridy, které přinejmenším v nízkých rychlostech působí, jako byste jeli na elektřinu, v podobě ústrojí E-Tech s multimódovou automatickou převodovkou. Plug-in hybridní auto má v nabídce jediné – model Rafale.
zdroj: AutoExpress | foto, video: Auto.cz