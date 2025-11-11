Tento nový šestistupňový manuál se „náhodou“ vejde do Corvette C8
Manuálních převodovek pro motor uprostřed podélně, pohánějící zadní kola, je jako šafránu. V roce 2027 by se měla na trhu objevit jedna nová, a to od největšího jména v oboru.
Chevrolet Corvette současné generace C8 má kromě umístění motoru ještě jeden zásadní rozdíl oproti všem předchozím silničním generacím – chybí mu v oficiální nabídce manuální převodovka. Osmikvalt, který v C8 dostanete, byl údajně jediná smysluplná možnost. Dnes tomu však je jinak.
Výrobce převodovek Tremec, jehož produkty najdete skoro v každém výkonném americkém autě – od Dodge Viper přes challenger, různé cadillaky či Ford Mustang až po jeepy Wrangler a Gladiator – přichází s šestistupňovým manuálem určeným pro zástavbu motoru uprostřed s pohonem zadních kol. Představil ho na veletrhu tuningu SEMA Show.
„Několik firem za námi během posledních pár let přišlo s tím, že staví malosériové auto a chtějí pro něj takovéto řešení. A my jsme ho neměli,“ řekl webu Road & Track Brad Denniss, inženýr Tremecu. O která auta jde, neprozradil, ale potvrdil, že se převodovka vejde do C8. „Do jejího prostoru se vejde. Namontovali jsme ji do jedné C8, abychom se ujistili, že to je možné,“ řekl.
To samozřejmě neznamená, že si zítra můžete jednu objednat a namontovat do své corvette. Je velký rozdíl mezi tím, že se něco do auta vejde, a tím, že to v něm bude fungovat, zejména dnes, kdy je všechno řízeno softwarem. Nehledě na to, že interiér C8 není ani v nejmenším připraven na řadicí páku manuální převodovky.
Rovněž, jakmile tato převodovka bude na trhu, což by mělo být v roce 2027, nejspíš se jí vůbec nemusíme dočkat coby volby pro auta přímo z výroby. Její cílení bude na úpravce či právě malosériovou, zakázkovou výrobu aut. „Viděli jsme to jako skulinu, která potřebuje zaplnit. Na trhu není“ manuál pro takovou zástavbu, „který by zvládl větší točivý moment. A ten zájem vidíme pořád,“ dodává Denniss.
zdroj