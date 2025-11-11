Tiché elektromobily? Mohou být hlučnější, než si myslíte!
Elektromobily jsou symbolem ticha. Jenže na mnoha místech – zejména na dálnicích a v těžkých SUV verzích – se z nich stávají překvapivě hluční sousedé. Ne vinou motoru, ale kvůli gumám, hmotnosti a povrchům, po kterých jezdí.
Když se elektromobil rozjíždí, je slyšet jen jemný, vesmírný zvuk. V městské uličce to působí až zenově. Jakmile ale rychlost přesáhne určitou mez, umělý zvuk motoru zcela zmizí a nastupuje skutečný původce ruchu: kontakt pneumatiky s vozovkou. A tam, paradoxně, nemá elektromobil zdaleka navrch.
Nejen dánské i nizozemské dopravní studie ukazují, že rozdíl v hluku mezi elektromobily a vozy se spalovacím motorem se s rostoucí rychlostí výrazně zmenšuje. Přibližně od 30 km/h přestává být hluk pohonu dominantní a hlavním zdrojem se stává kontakt pneumatik s vozovkou.
Při rychlostech kolem 50 km/h a výše je už tento podíl natolik výrazný, že celková hladina hluku obou typů vozidel se prakticky vyrovnává. Malá výhoda elektromobilů, která je v nízkých rychlostech měřitelná v jednotkách decibelů, se s rostoucí rychlostí postupně ztrácí v celkovém dopravním šumu.
Když ticho nesmí být
Ani v nízkých rychlostech nejsou elektroauta dokonale tichá. Od roku 2019 musejí být všechny nové elektromobily v EU vybaveny systémem AVAS, který vydává umělý zvuk při rychlostech do 20 km/h a při couvání.
Norma UNECE R138 konkrétně stanovuje, že vozidlo musí vydávat nepřerušovaný, směrově slyšitelný zvuk odpovídající jeho zrychlení a rychlosti, s minimální hladinou 50 dB(A) při 10 km/h a maximálně 75 dB(A) při 20 km/h.
Smyslem je bezpečnost: zcela tichá auta by mohla ohrozit chodce, zejména zrakově znevýhodněné. Výrobci proto přidávají jemné futuristické tóny, které jsou slyšet zhruba v okruhu deseti metrů i v hustém provozu.
Ve výsledku to znamená, že při pomalé jízdě elektromobil zní úmyslně hlasitěji, než by technicky musel. Naštěstí většinou jde o libozvučné tóny. Problém s opravdovou hlučností však přichází zespoda vozu.
Elektromobil může být hlučnější
V praxi elektromobily často obouvají široké pneumatiky, aby zvládly obří točivý moment i hmotnost baterií. Každý kilogram navíc přitom znamená větší tlak na povrch, a tedy silnější akustické buzení. Zatímco malý městský elektromobil dokáže být skutečně tichý, těžké elektrické SUV dokáže ve vyšší rychlosti způsobit víc hluku než srovnatelný diesel.
Akustici říkají, že onen hluk vzniká kombinací mechanických vibrací běhounu a proudění vzduchu v drážkách dezénu. Rozhodují tři faktory: šířka pneumatik, zatížení nápravy a struktura povrchu. Hladký povrch ubere 3–5 dB, zatímco hrubý beton či asfalt s kamenivem může hluk zvýšit i nad úroveň spalováků.
Jinými slovy – u dálnice uslyšíte výrazný šum od provozu. A ve výsledku je v podstatě jedno, jaký typ pohonu projíždějící vozidla mají. Celkové ztišení dopravy zkrátka nepřinese jen samotná elektrifikace, ale kombinace tišších pneumatik, nižších rychlostí a lepších povrchů.
Zdroje: Danish Road Directorate, PMC, Technická univerzita Gdaňsk, UNECE