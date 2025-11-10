Martin Vaculík zjišťuje, jak jezdit v zimě s elektromobilem. To zas bude diskuse…
Když v zatáčce dostanete smyk předních kol, prudce brzděte. A lepší pneumatiky mějte vždy vzadu. Marek Kohoutek z Polygonu Most radí Martinu Vaculíkovi, jak jezdit s elektromobilem v zimě.
Minulý týden jsme přinesli informaci, že Centrum kurzů bezpečné jízdy Polygon Most zavádí nové kurzy pro řidiče elektromobilů. Postupně jich bude několik úrovní, všechny obsahují teorii i praxi. Teoretická část bude zaměřena nejen na krizové situace, ale i na běžné soužití s elektromobily. Praktická pak na krizové brzdění včetně rozdílné adheze pod jednotlivými stranami vozidla, vyhýbací manévry, zvládání smyku a celkově poznání chování vozidla v mezních situacích.
„Mezi jednotlivými elektromobily jsou obrovské rozdíly, co se chování na kluzkém povrchu týče. Do hry totiž vstupuje různá míra rekuperace po ubrání plynu, která u zadokolek může vyvolat přetáčivý smyk. Některá auta rekuperaci přeruší, jakmile začnete zatáčet, jiná až když zaznamenají smyk, další jen rovnají stabilizací, ale rekuperace pokračuje. Pokud to jde, doporučuji automatickou rekuperaci v zimních podmínkách vypnout. A pokud to nejde, musíte si pořádně osahat, jak zrovna to vaše auto reaguje," vysvětluje Marek Kohoutek, asi nejzkušenější instruktor bezpečné jízdy u nás.
Martin Vaculík vzal testovací Škodu Enyaq a vypravil se do Mostu nechat si ovládání těžkého elektromobilu se zadním pohonem vysvětlit a ukázat. Některé rady Marka Kohoutka jistě vzbudí diskusní vášně, ale můžete mu to věřit. Taky jste se dosud snažili srovnat nedotáčivý smyk tak, že vyvoláte (třeba sešlápnutím spojky) nulový tah kol, maximalizujete tím vodicí sílu, o kus povolíte volant a zkusíte zatáčet znovu? Pokud jedete rally, tak určitě, ale v provozu jste právě přišli o cenné metry, na kterých už jste mohli brzdit. Zatížena brzděním se přední kola často naopak chytnou, takže vozidlo zdánlivě proti zákonům fyziky začne zatáčet, zejména když krizové brzdění je vždy povel pro asistenční systémy, aby předvedly vše, co umí.
Je to nepochopitelné a závodníci se teď budou do krve hádat, ale Škoda Enyaq 85 opravdu zatáčku s kluzným nátěrem (adhezí simuluje čerstvě napadený sníh) zvládla nejsnáze, když řidič na počátku smyku začal tvrdě brzdit a volant držel původním směrem. „ A když už tímto způsobem nezabráníte opuštění vozovky, tak aspoň brzděním maximálně snížíte rychlost a havarujete deformační zónou," dodává Marek Kohoutek. U elektromobilů je pak ještě jeden důvod, proč v krizi tvrdě brzdit: náběh ABS totiž zruší, nebo aspoň přetáhne rekuperaci. Takže se elektromobil při tvrdém brzdění bez ohledu na koncepci pohonu či naladění chová jako běžné spalovací auto.
Je nám jasné, že tady nastane diskusní armagedon. Průměrný čtenář Auto.cz při smyku kol přední nápravy povolí volant a znovu zatočí přesně na hranici přilnavosti tak, že si posádka ani ničeho nevšimne. Nebo naopak přidá u své zadokolky plyn a buď ji takzvaně dotočí, nebo dokonce projede zatáčku efektním řízeným smykem. Všechny tyto dovednosti můžete zajet instruktorům do Mostu ukázat osobně, když se zapíšete na některý z kurzů za 4970 Kč. Pokud elektromobil ještě nemáte, ale už o něm uvažujete, nebo jen chcete blíže poznat „nepřítele”, můžete si jej na místě půjčit za 1170 Kč.
