FlixBus posiluje spojení mezi Vídní a Vratislaví

Zákazníci dopravní společnosti FlixBus si mohou nově vybírat z dalších šesti spojů týdně. Celkem tak na tomto koridoru spojujícím zejména Polsko s Rakouskem jezdí více než 90 zelených autobusů týdně. Obyvatelé Ostravy i Olomouce mohou využít přímá autobusová spojení do významných evropských měst i na letiště v Krakově.

Zákazníci cestující mezi Brnem, Olomoucí a Ostravou, stejně jako ti, kteří chtějí cestovat do Vídně nebo Vratislavi, mohou od ledna využít širší nabídku autobusových spojení FlixBusu. Zelený dopravce na této trase přidává dalších šesti spojů týdně.

uvádí mluvčí FlixBusu Martina Čmielová.

Na koridoru mezi Ostravou a Brnem jezdí více než 90 zelených autobusů týdně. Kromě Prahy směřují mezinárodní spoje často do Vídně nebo Mnichova. Ostravané se bez přestupu dostanou do významných maďarských lázeňských měst – Budapešti a Győru. V opačném směru pak například do Varšavy, Katovic, Vratislavi nebo Krakova, kde zastavují i na letišti. Cena běžných jízdenek z Olomouce na krakovské letiště začíná od 149 Kč.

Síť autobusů FlixBus a vlaků FlixTrain nabízí v Evropě přes 350 000 denních spojení do 2000 destinací, a to jak do významných velkoměst, tak periferií a regionů. Zhruba 40 % zastávek zelených autobusů se nachází ve městech s méně než 20 tisíci obyvateli. Společnost od svého vzniku v roce 2013 přepravila již více než 100 milionů cestujících.