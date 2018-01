Ford oficiálně o problémech motoru Focus RS. Co řekl technický bulletin?

Projev závady byl na všech inkriminovaných autech prakticky stejný. Prostě majitel jednoho dne přišel k autu, natočil jeho motor a hle, z výfuku se linul hustý bílý dým. Při přidání plynu a tedy zvýšení otáček navíc motor často i divně zněl. Ti informovanější motoristé po otevření kapoty zjistili, že v expanzní nádobě není chladicí kapalina. Přitom její fyzický únik nebyl majitelem zpozorován.

Znáte Ford Etis?

Ztráta „vody“ při současném nadměrném bílém kouři bývá obecně příčinou spalování chladicí kapaliny motorem, která se dostává do spalovacích prostorů válců motoru, což je samozřejmě nežádoucí. Příčinou tohoto jevu bývá obecně vadné těsnění hlavy válců, což je dle oficiálního vyjádření fordu i tento případ.

Kterých aut se to ale týká? Uvedený problém může postihnout focusy RS vyrobené od 3. srpna 2015 do 6. července 2017 v montážním závodě Saarlouis. Přesto i v případě, že máte vůz s datem výroby v uvedeném časovém intervalu, nemusí to automaticky znamenat, že u jeho motoru nastane popisovaná závada. V servisním bulletinu, adresovanému americkým zástupcům značky Ford, se uvádí, že postižená vozidla jsou rozeznatelná v systému OASIS a FSA VIN List po zadání výrobního čísla VIN. Zkusili jsme si dané aplikace vyhledat, avšak neúspěšně, neboť vyžadují uživatelské jméno a heslo.

V České republice funguje pro majitele a zájemce o vozy Ford aplikace Etis, v níž otevřete sekci „vozidlo“ a po zadání výrobního čísla (VIN) by vám měl systém ukázat, zda se na dané konkrétní auto vztahují konkrétní nedokončené servisní akce.

Kupodivu, i v naší zemi má zájemce o ojetý focus RS z čeho vybírat. Většina prodávajících navíc uvádí výrobní číslo vozidla (VIN). Zkusili jsme si do zmíněné aplikace Ford Etis několik VIN čísel různých Focusů RS nabízených k prodeji zadat. Ani na jednom z kontrolovaných aut jsme však nenašli záznam o nedokončené servisní akci. K tomu se nabízí trojí vysvětlení - buď se uvedených aut probíraný problém netýká, nebo byl problém na nich již vyřešen v rámci například předprodejního servisu, případně nám Etis coby „potencionálním kupujícím ojetého ostrého focusu“ jednoduše neříká všechno.

Nic vám nezatají

Přesto i v případě, že vám Etis nic neukáže a vaše vozidlo spadá do série aut s popisovaným problémem, měli byste být upozorněni vaším servisním zástupcem. Stane se tak i v případě, že závadu nebudete reklamovat.

Když už ne přímo informačním dopisem, tak určitě se o problému dozvíte při návštěvě servisu za účelem pravidelného prohlídky. Po zadání čísla VIN do servisního systému totiž na přijímacího technika určitě vyběhne hláška, že se na váš vůz vztahuje popisovaná servisní akce. Toto platí samozřejmě jen v případě, že s vozem jezdíte do autorizovaného servisu. Vzhledem k tomu, o jaké jde auto, se ale nepředpokládá, že by si tento výjimečný vůz nechával jeho majitel servisovat někde jinde…

V každém případě byste ale neměli za uvedenou opravu nic platit. V americkém servisním bulletinu se dále uvádí, že uvedená servisní akce bude platit do 31. ledna 2019 bez ohledu na počet ujetých kilometrů konkrétního vozidla.

Těsnění, nebo celé hlava

Servisní zásah bez ohledu na to, zda je už vozidlo postižené, či se jedná pouze o preventivní opravu, začíná vždy stejně. A sice tlakovým testem chladicí soustavy. Jen takto lze poznat, zda chladicí soustava vykazuje byť třeba jen drobné vnější úniky chladicí kapaliny. Pokud tlaková zkouška na těsnost chladicí soustavy neodhalí žádné úniky, přijde na řadu demontáž hlavy válců a jejího těsnění.

Následuje vizuální kontrola spalovacích prostorů motoru, a to na přítomnost či přesněji stopy chladicí kapaliny. V některých případech mění servisy hlavové těsnění, v jiných ale kompletní hlavu válců. Záleží na tom, zda je její dosedací plocha zvlněná či nikoliv. V případě výměny hlavového těsnění je výsledný čas 9,2 normohodiny, pokud se mění celá hlava, pak to vychází na 10,3 normohodiny. Spolu s těsněním i hlavou válců dostane motor samozřejmě novou olejovou náplň, stejně jako chladicí kapalinu.