Nový Ford Focus ST ladí formu před premiérou. Už shodil maskování!

Ford Focus se v letošním roce dočkal čtvrté generace, kdy rovnou debutoval jako hatchback a kombík. Svoji nabídku ale stále ještě rozšiřuje, na českém trhu jsme se zatím třeba nedočkali zvýšené oplastované varianty Active. Zatímco ta bude v portfoliu Focusu novinkou, v příštím roce se představí již tradiční varianta, sportovně laděné ST.

Premiéra nového Focusu ST se přitom již podle všeho rychle blíží, novinka totiž byla zachycena bez maskování, což v automobilovém světě tradičně naznačuje blízký termín odhalení.

Výraznější vizáž navazuje na sportovně tvarované provedení ST-Line. Přední nárazník je však lehce odlišně tvarován, masku chladiče pak zdobí nápis ST. Vzadu najdeme výraznější difusor, u něhož samozřejmě ústí koncovka výfuku, zatímco linii střechy zakončuje střešní spoiler.

Jestliže tak vzhled nového Focusu ST díky těmto špionážním snímkům už známe, o technice v útrobách se zatím můžeme jen domnívat. Ford je v tomto smyslu tajemný, očekává se však využití přeplňovaného benzinového čtyřválce 2.3 EcoBoost, známého třeba z Mustangu. S ním by mohl sdílet i výkon 213 kW.

Vyloučen ale není ani příchod dvoulitrového čtyřválce, který v minulosti využívalo třeba Mondeo. Aktuálně tato jednotka novým emisním normám v EU přizpůsobena není, to však neznamená, že se to nemůže změnit. Buď jak buď bude ST jedinou verzí Focusu s benzinovým čtyřválcem, využití tříválce 1.5 EcoBoost z Fiesty ST se prý automobilka bojí kvůli spolehlivosti. Pro kompaktní hot hatch by byl potřeba ještě vyšší výkon, což by mohlo dělat patnáctistovce problémy. Naopak o turbodieselu se nehovoří, a tak je možné, že kvůli novým regulím ve Focusu ST skončí.

Zajímavostí je však informace o převodovce. Spekuluje se o tom, že Focus ST nebude nabídnut s automatem, ale výhradně se šestistupňovým manuálem. To by v dnešní době bylo překvapivé řešení, Ford se ale vždy snažil dělat „hot hatche pro zlobivé kluky,“ a tak se nemusí jednat jen o spekulace.

Poháněná budou přední kola, oproti výchozím variantám se pak očekává úprava podvozku, pomocí vyladěného zavěšení nebo sportovního řízení.

Nová generace Fordu Focus ST se podle všeho začne prodávat v polovině příštího roku. Do příchodu Focusu RS bude vrcholnou verzí tohoto modelu. Nový Focus RS je chystán pro rok 2020, přičemž podle všeho vsadí na hybridní pohon.