Přežije Ford Mondeo? Slavné jméno by mohl nést chystaný crossover

Automobilka Ford na jaře šokovala prohlášením, když oznámila, že do budoucna na americkém trhu přestane nabízet sedany a zaměří se primárně na SUV a crossovery. To znamená i konec modelu Fusion, který se v Evropě prodává jako Mondeo – to by přitom mělo rovněž skončit. Definitivní konec Fusionu (Mondea) by to ale být nemusel, automobilka by slavné označení mohla užívat i nadále, jen pro jiný model.

Místo Fusionu (a podle všeho i Mondea) americká značka nabídne crossover, který bude chtít konkurovat mimo jiné Subaru Outback. A právě tento automobil by na americkém trhu mohl převzít označení Fusion. Bylo by tak logické, kdyby pro něj v Evropě bylo užito označení Mondeo.

Na zachování jména Fusion údajně tlačí američtí dealeři, kteří argumentují tím, že je to na tamějším trhu mezi zákazníky dobře známé označení s pozitivní image. Vždyť Fusion i přes pokles zájmu patří v USA mezi slušně prodávané vozy, když v letech 2014 a 2015 překonal dokonce hranici 300.000 prodaných aut za rok. Automobilka navíc do jeho propagace investovala desítky milionů dolarů. To samé platí v Evropě pro Mondeo, které má po čtyřech generacích a 25 letech prodeje dobré jméno, a tak by bylo zvláštní, pokud by se ho Ford zbavil.

Buď jak buď, aktuální Fusion (potenciálně Mondeo) má v prodeji vydržet ještě do roku 2021. Do té doby Ford ukončí v Americe prodej svých dalších sedanů, u nás nenabízený full-size model Taurus má skončit v březnu 2019, Fiesta sedan pak v květnu 2019.

Ford se chce sázkou na SUV a crossovery více přizpůsobit zájmu amerických zákazníků, v USA totiž prodeje konvenčních aut klesají. Podle Fordu byly minulý měsíc nejnižší od recese v roce 2009, za první pololetí roku klesají o 13 %, zatímco prodeje SUV v tomto období rostly o 9 %. Problémem Fusionu pak je, že jeho majitelé nebývají značce loajální a nahradí ho něčím jiným – třeba Hondou CR-V nebo Toyotou RAV4, což by Ford novým crossoverem větším než Kuga rád změnil.

Plány Fordu na zaměření se na SUV a crossovery znamená, že za pár let bude na americkém trhu nabízet jen dvě konvenční auta – Focus v oplastované variantě Active a pony car Mustang. Zbytek americké nabídky budou tvořit SUV, crossovery, pick-upy a užitková vozidla. Právě mezi SUV a crossovery chce značka expandovat i novými modely, vedle nepřímého nástupce Fusionu/Mondea půjde o retro SUV Bronco , malé SUV nebo vysokovýkonný elektrický crossover nejspíš nazvaný Mach 1