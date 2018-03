Ford pracuje na mohutné obměně nabídky. Vsadí na nová SUV. Včetně elektrického!

O novinkách automobilky Ford v posledních měsících nebylo až tak slyšet, pokud nemluvíme o faceliftech modelu Edge či Ka+ , v blízké budoucnosti se to ale změní. Ford totiž pracuje na výrazné obměně své modelové palety, která konkrétně v Severní Americe bude znamenat nahrazení tří čtvrtin modelů během následujících dvou let. Do roku 2020 tak má mít Ford na severoamerickém trhu nejmladší modelovou řadu ze všech značek.

Ford se zaměří hlavně na SUV, které jmenovitě v USA mají do dvou let tvořit polovinu prodejů značky. Z toho důvodu automobilka přesouvá investice ve výši sedmi miliard dolarů (145 miliard korun) z oblasti běžných osobních aut právě do SUV.

Tato injekce přinese především dva nové modely. Prvním bude terénní automobil oživující legendární označení Bronco, který se inspiruje hranatou karoserií dávného předchůdce. Druhým bude zase zatím nepojmenované malé SUV. Obě by přitom měly dorazit i do Evropy, u Bronca již Ford oznámil, že půjde o globální model. V Americe pak automobilka rozšíří i nabídku výkonných SUV, dorazí nejen již odhalený šestiválcový Edge ST, ale také Explorer ST.

Důležitou součástí nabídky Fordu se stanou též auta s hybridním pohonem, která využijí novou generaci techniky. Ta má být levnější než současné systémy a zároveň poskytne nižší spotřebu paliva. Taková verze už je potvrzena jak pro chystané Bronco , tak pro legendární Mustang. Američané se v roce 2020 mohou těšit i na hybridní full-size pick-up F-150. Zatímco u F-150 má hybridní pohon pomoci točivému momentu v nízkých otáčkách pro tažení těžkého nákladu, u Mustangu má poskytnout „sílu osmiválce.“

Přijdou i nové elektromobily, do roku 2022 Ford počítá s šesti novými vozy s elektrickým pohonem. První z nich bude „vysokovýkonný elektrický crossover“ plánovaný pro rok 2020. Automobil patrně nazvaný Mach 1 se má inspirovat Mustangem.

Nové modely budou znamenat, že do roku 2020 má průměrný věk nabízených modelů Fordu v Severní Americe činit 3,3 roku, zatímco dnes je to 5,7 let.