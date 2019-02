Ford bude řešit své problémy v Evropě. Prostřednictvím SUV a dodávek...

Ford sice zůstává jednou z nejprodávanějších značek na evropském trhu, v posledních letech se mu ale na starém kontinentu tolik nedaří. Od roku 2016 už není evropskou dvojkou na trhu, ale až trojkou (předstihl ho Renault), v posledních dvou letech pak jeho evropské prodeje klesají, což je v období růstu negativní signál. A co víc, Ford v Evropě dlouhodobě prodělává peníze. Vedení však řeklo dost a hodlá zajistit nápravu.

A nepůjde to nijak jinak než prostřednictvím SUV, do kterých automobilka hodlá v následujících letech sypat většinu svých financí. Jestliže dříve plánovala investovat do roku 2020 do dodávek, pick-upů a SUV na 64 % svých financí, do roku 2023 to bude už 90 % financí do těchto kategorií.

Pro Ford je to ideální řešení, protože na SUV vydělává podobně jako jiný výrobci více než na konvenčních autech, a to je přesně to, co ztrátová divize Ford of Europe potřebuje. Finanční ředitel značky Robert Shanks totiž přiznal, že firma v Evropě neumí zásadně vydělat na svých nejprodávanějších modelech (Fiestě a Focusu), a tak musí hledat jiné cesty k výdělku.

Nová SUV by Fordu měla pomoci. Jak známo, v Evropě jsou nesmírně populární, Ford se v této kategorii ale na starém kontinentu zatím moc neprosadil. Má co napravovat, protože zatím nevyužívá plného potenciálu této kategorie. Ze všech loni v Evropě prodaných aut bylo podle analytické společnosti JATO Dynamics 35 % právě SUV, v případě Fordu ale SUV tvořila jen 27 % jeho evropských prodejů.

Nejprodávanějším Fordem v této kategorii zůstává kompaktní Kuga se 153.542 loni prodanými kusy, druhý následoval malý EcoSport, jehož prodeje díky zásadní modernizaci meziročně vyskočily o 78 % na 111.856 kusů Naopak velkému modelu Edge se na starém kontinentu nedaří, 9.527 prodaných kousků je opravdu málo, prodeje navíc meziročně spadly o 41 %.

I proto se očekává, že Edge v Evropě nahradí jiný model, sedmimístná verze budoucí generace Kugy, která by měla dorazit v roce 2020. Jestli chce Ford být v tomto směru úspěšný, měl by být tento model určitě levnější než vcelku drahý Edge. Druhou důležitou novinkou bude i nástupce EcoSportu, který se více přizpůsobí evropské klientele než dnešní model, původně vyvíjený pro rozvojové trhy. I přes zásadní změny evropské specifikace působí EcoSport poněkud lacině. Právě kvůli novému zaměření by nástupce EcoSportu mohl změnit svoje jméno a přejmenovat se na Puma.

Do Evropy dorazí i nové Bronco, napjatě očekávaný model oživující někdejší slavné jméno. Půjde o středně velké SUV, které se prý nezalekne ani jízdy v terénu. A aby toho nebylo málo, v roce 2020 dorazí elektrický crossover, inspirovaný vzhledem Mustangu, který je nazýván Mach 1.

Jestliže v oblasti SUV má Ford ještě co dohánět, v oboru užitkových vozidel je hodně silný, a tak toho chce využít. Vždyť třeba v druhém čtvrtletí loňského roku tvořila hned 13 % marže evropské divize Fordu řada Transit. V tomto směru automobilka našla cestu, jak na výrobě dodávek dále ušetřit, když oznámila alianci s Volkswagenem. Pro něj bude vyrábět pick-up a větší dodávky, naopak VW bude mít na starosti produkci malých „městských“ dodávek.

Ušetřit chce Ford také vyškrtnutím méně populárních modelů z nabídky. Jistojistě tak skončí duo C-Max/Grand C-Max, který může být další hřebíček do rakve MPV. Ostatně už dříve Ford přestal vyrábět malý B-Max.