Ford Shelby GT500 je nejvýkonnější sériový Mustang historie. Používá dvouspojkovou převodovku!  

Ford na letošním detroitském autosalonu představuje očekávanou a hodně žhavou novinku, nový muscle car Shelby GT 500. Je to nejvýkonnější sériový Mustang pro běžné silnice, který zvládne akcelerovat z 0-96 km/h za 3,5 sekundy a absolvovat čtvrt míli za méně než 11 sekund.

K tomu mu pomáhá kompresorem přeplňovaný osmiválec o objemu 5,2 litru s hliníkovým blokem známý ze slabší verze GT350 , avšak dále vyladěný. Díky tomu překonává hranici 700 koní (515 kW), díky čemuž už je výkonnější než mnohé supersporty.

Agregát se speciálně navrženým kompresorem s mezichladičem vzduch-voda přenáší svoji sílu pomocí unikátní hnací hřídele zhotovené z karbonových vláken. Spolupracuje se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou Tremec, jejíž naladění využilo zkušenosti nabyté při vývoji Fordu GT. Převodovka umožňuje změnit nastavení v několika režimech, přičemž změna převodu trvá méně než 100 milisekund.

ale nemá být jen o rychlosti v přímce, ale také o schopnostech v zatáčkách. Z toho důvodu byla zrevidována geometrie zavěšení a speciálně naladěno aktivní zavěšení s magnetoreologickými tlumiči MagneRide. Auto se navíc dočkalo vedle tužších, šestipístkových třmenů Brembo speciálních 420mm brzdových kotoučů, které jsou vůbec největší, jaké kdy byly na nějakém kupé americké značky namontovány. Z pneumatik je pak možné vybírat mezi Michelinkami Pilot Sport 4S a Pilot Sport Cup 2.

Komu by to nestačilo, může si vybrat mezi dvěma balíčky. První nabízí především spoiler se speciální klapkou, zatímco druhý kombinuje 20palcová karbonová kola s o půlpalce širšími zadními koly obutými do pneumatik Michelin Pilot Sport Cup a karbonovým křídlem. Zadní sedačky pak v tomto případě zcela chybí, aby se snížila hmotnost vozidla.

Shelby GT500 samozřejmě již na první pohled poznáte díky superagresivnímu vzhledu. Větší otvory v přídi přinášejí více chladivého vzduchu k motoru, zatímco křídlo na zádi pomáhá aerodynamice. Barevná paleta zahrnuje nové odstíny Red Hot, Twister Orange a Iconic Silver, v nabídce samozřejmě nemohou chybět lakované „rychlé“ pruhy.

Uvnitř zase nechybí materiály inspirované světem závodních aut, jako jsou karbonové detaily nebo speciální semiš Miko. K dispozici jsou i závodní sedačky Recaro.