Víte, že Ford vyrábí nákladní auta? Nyní je začíná prodávat také u nás!  

Automobilka Ford je sice známá svým působením v oblasti užitkových vozidel, konkrétně hlavně díky dnes už legendárnímu Transitu, ne tolik se ale ví, že je zastoupena též v oboru nákladních vozů. V nich podniká již od šedesátých let, přičemž tento týden vůbec poprvé začíná Ford Trucks prodávat svá díla také u nás.

Ford Trucks bude na českém trhu zastoupena třemi výrobními řadami. Silniční tahače poskytnou až celkovou hmotnost 60 tun. Dále bude k dispozici stavební řada (sklápěče, domíchávače apod.) a rozvážková vozidla. Nabízeny budou též speciální úpravy, pro armádu nebo údržbu silnic.

Lákat mají především na nízké celkové provozní náklady, potěší i moderní technika, součástí výbavy bude asistent rozjezdu do kopce, systém nouzového brzdění, systém varování opuštění jízdního pruhu nebo snímače opotřebení brzdového obložení. Dále je nutné zmínit široký výběr kabin (i čtyřdveřová verze, různě vysoké kabiny se spací nástavbou) nebo různé podvozky, konfigurace 4x2, 6x2, 6x4, 8x2 a 8x4 nabídnou uplatnění pro celou řadu zákaznických aplikací.

Nabízená vozidla jsou osazena 12,7litrovým vznětovým motorem Ecotorq s výkonem 420 nebo 480 koní (309 a 353 kW), případně devítilitrovým naftovým šestiválcem s výkonem 330 koní (243 kW). Splňují emisní normu Euro 6 a spárovány jsou s automatizovanými nebo manuálními převodovkami ZF.

Vozy Ford Trucks bude na český trh dovážet a distribuovat nově založená společnost F Trucks, kterou založily Auto IN, jeden z největších autorizovaných prodejců vozidel Ford u nás a KAR group, provozovatel jedné z nejširších servisních sítí pro nákladní vozy a autobusy v republice. Dealerská a servisní síť bude prozatím umístěna v pěti městech, v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a Plzni. Do budoucna by však mohlo dojít k další expanzi.

Letos by F Trucks ráda dosáhla pětiprocentního podílu na trhu, v roce 2019 by to mělo být už deset procent. Loni u nás bylo dle statistik SDA registrováno 10.008 nákladních vozidel, nejvíce z nich mělo značku Mercedes-Benz, a to 2.178 exemplářů.

Ford Trucks vyvíjí a vyrábí svá nákladní vozidla v tureckém Inonu, jedná se o společný podnik americké automobilky a tamější firmy Koc Group. Výrobu zahájila v roce 1982. Dnes vyrobí 15.000 vozidel ročně, které nabízí ve 34 zemích světa.