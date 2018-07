Harley-Davidson odhaluje revoluční novinky pro blízkou budoucnost

Harley-Davidson o svých plánech do budoucna v minulosti prakticky nemluvil a už vůbec ne, v rozmezí celé řady let, jak činí právě nyní na konci července roku 2018. Nejvyšší vedení slavné motocyklové značky, tak nyní v podstatě poprvé v celé své historii představuje plány do budoucna a strategii pojmenovanou „Nové směry pro Harley-Davidson“. Ta má za cíl oslovit další zákazníky a urychlit globální formování nové generace jezdců.

Plán se tak v nejbližších letech zaměří především na nové produkty, širší pokrytí a silnější dealerskou síť s cílem oslovit další zákazníky po celém světě.

V dnešním rychle se měnícím světě s novými nároky zákazníků tyto kroky podporují cíle Harley-Davidson 2027 zvýšeným úsilím a strategickými investicemi za účelem opětovného oživení trhu v USA a urychlení růstu na mezinárodních trzích.

říká Matt Levatich, president a CEO společnosti Harley-Davidson, Inc.

Na základě komplexního vyhodnocení všech složek a důrazu na přístup, kdy je zákazník na prvním místě vznikl „Plán Harley-Davidson“, který zahrnuje následující:

– zachovat si přízeň stávajících zákazníků a inspirovat nové jezdce díky prohloubení vedoucí pozice na trhu velkých motocyklů a expanzi na nové trhy a do nových segmentů nabídky.

– vyjít vstříc požadavkům zákazníků prostřednictvím nových typů prodeje a služeb.

– větším důrazem na výkony vylepšit finanční sílu dealerů a dále zdokonalit poskytované služby zákazníkům Harley-Davidson.

řekl Matt Levatich.

Nové produkty značky Harley-Davidson

Využitím a dalším rozvojem svých konstrukčních schopností a silných výrobních kapacit má společnost Harley-Davidson v plánu oslovit zákazníky v těch největších a nejrychleji rostoucích segmentech trhu díky kompletnímu portfoliu motocyklů různých cenových kategorií, výkonových tříd, objemů motoru, jízdních stylů a globálních trhů.

Hlavní body plánu v oblasti nových produktů zahrnují:

Posílení vedoucí pozice v oblasti velkých motocyklů díky tomu, že budou i nadále vyvíjeny stále lepší a technologicky pokročilejší motocykly kategorie Touring a Cruiser, které přitáhnou nové jezdce a posílí skupinu stávajících jezdců Harley-Davidson.

Představení nové modulární platformy motocyklů střední třídy s motory o objemu od 500 do 1250 cm. Ta bude pokrývat tři samostatné kategorie produktů a čtyři objemové třídy, počínaje prvním modelem značky v kategorii Adventure Touring, jímž se stane. Dále budou představeny modely Custom 1250 cma Streetfighter 975 cm. Všechny tyto modely má Harley-Davidson v úmyslu nabídnout počínaje rokem 2020. Do roku 2022 budou následovat další modely.

Vývoj nové řady motocyklů s menším zdvihovým objemem (250-500 cm) určených pro rychle se rozvíjející asijské trhy prostřednictvím plánované strategické spolupráce s výrobcem v Asii. Tento nový produkt a širší zastoupení by mělo posílit růst zákaznické základny Harley-Davidson v Indii, což je jeden z největších a nejrychleji rostoucích trhů na světě, i na dalších zahraničních trzích.

Vedoucí pozice na trhu elektrických motocyklů díky uvedení prvního elektrického motocyklu Harley-Davidson v podobě modeluv roce 2019. Ten se stane prvním z širokého portfolia elektrických strojů bez spojky s jednoduchým ovládáním „twist and go“. Na model LiveWire navážou další modely, do roku 2022 budou v nabídce i elektrické motocykly s nižší hmotností a výkonem, které umožní nové jízdní zážitky a přitáhnou nové jezdce.

Harley-Davidson již nyní odhaluje podobu a stručnou charakteristiku některých výše zmíněných modelů. Výčet zahajuje model Pan America 1250, který má být prvním zástupcem značky v kategorii Adventure Touring s plánovaným uvedením v roce 2020.

Elektrický motocykl Harley-Davidson LiveWire bude první z širokého portfolia elektrických strojů bez spojky s jednoduchým ovládáním „twist and go“, který naší společnosti zajistí vedoucí pozici v elektrifikaci motocyklů – plánované uvedení na trh v roce 2019.

bude součástí nové modulární platformy motocyklů Harley-Davidson střední třídy (500 cmaž 1250 cm), která je plánována na rok 2020.

Nový custom Harley-Davidson s atletickým svalnatým výrazem má odstrojený charakter velkého dragsteru a 1250 cmagresivního výkonu. Plánované uvedení je v roce 2021.

Široká nabídka elektrických modelů přinese lehké, obratné stroje s perfektními vlastnostmi pro městský provoz. Pro ty, kteří chtějí vyzkoušet nový styl jízdy v jedné stopě, je jejich dostupnost plánována do roku 2022.

V případě všech zmíněných připravovaných modelů, jejichž jména i snímky Harley-Davidson zveřejnil, je uvedeno, že je zobrazen prototyp a produkční model se může lišit. Zobrazené budoucí modely navíc nemusí být dostupné na všech trzích.

Dostupnost, dealerská síť a finance

Harley Davidson se vedle nových produktů zaměří i na zlepšení své dostupnosti zákazníkům. Podle zveřejněného plánu hodlá výrobce motocyklů vytvořit nové služby pro své zákazníky. Součástí plánu je i navázání strategického partnerství s největšími globálními poskytovateli služeb e-commerce a vytvoření nových formátů prodeje, zahrnujících i menší městské showroomy pro prezentaci značky ve městech a posílení prodejů rozšířeného portfolia produktů Harley-Davidson včetně oblečení a módních doplňků.

Kromě budování větší základny jezdců si společnost od „Plánu Harley-Davidson“ slibuje nárůst hodnoty, stabilizaci a posílení dosavadního podnikání, navýšení kapitálové návratnosti (ROIC) společnosti Harley-Davidson Motor Company a zvýšení příjmů a zisků, které umožní vyšší výplaty pro akcionáře.

Aby mohl Harley-Davidson globálně změnit směr svého podnikání, bude tato akcelerovaná strategie vyžadovat značné investice. Společnost má v plánu vše financovat prostřednictvím obsáhlého snižování nákladů a přesměrování dříve plánovaných investic a prostředků včetně provozních investic až do roku 2022 ve výši 450 až 550 milionů USD a kapitálových investic do roku 2022 ve výši 225 až 275 milionů USD. Celkově by měl plán Nové směry pro Harley-Davidson vygenerovat více než 1 miliardu USD nárůstu ročního výnosu v roce 2022 v porovnání s rokem 2017.

Společnost věří, že tato akcelerovaná strategie je v souladu s jejími cíli v oblasti posilování růstu výnosů a rozšiřování provozních zisků. Společnost očekává, že bude podporovat strategické příležitosti a současně zachovávat svůj současný profil investic a návratnosti a strategii alokace kapitálu.

Investiční principy společnosti Harley-Davidson se soustředí na stabilizaci a posílení stávajícího podnikání, zvýšení exkluzivní pozice značky a investice do ziskových projektů orientovaných na růst. Očekáváme, že tyto principy spolu s důrazem na disciplinovanou alokaci kapitálu umožní společnosti Harley-Davidson podnikat s konkurenceschopnějšími náklady a efektivními výdaji.

