Jak se chovat při hromadné dopravní nehodě? Kde zastavit? A lze z auta vystoupit?

Hromadné dopravní nehody nejsou v zimě kvůli kombinaci špatného počasí a husté dopravě až tak neobvyklým jevem. Nedávná hromadná nehoda na dálnici D1 ukázala náročnost takové situace, vždyť kolony se rozjely až po několika hodinách. Víte, jak se v takové situaci zachovat?

V první řadě je především potřeba předvídat a nehodě předejít. Záběry z tohoto typu totiž obvykle ukazují, že někteří řidiči vůbec nedbají na špatné počasí a při takových podmínkách nezpomalí, nebo jen málo. Kvůli špatné viditelnosti tak nedokážou reagovat na nabouraná vozidla před sebou a srazí se s nimi, čímž nehodu dále zhoršují.

zdůrazňuje dopravní expert Roman Budský z Týmu dopravní bezpečnosti. Jestliže na suchu při 130 km/h po započtení reakční doby zabrzdíte na nějakých 129 metrech, na zledovatělé vozovce to může být klidně 470 metrů.

Jestliže už na nehodu (případně pomalu jedoucí nebo rovnou stojící kolonu) před sebou zareagujete, je rozhodně nutné na ni upozornit také řidiče za sebou. To znamená během zpomalování zapnout výstražná světla.doplňuje Budský.

Pokud už do stojící kolony dojíždíte, myslete na to, že byste měli zastavit tak, abyste nebránili průjezdu vozidel záchranářů k nehodě.připomíná policejní mluvčí Petr Habenicht. Na tříproudé dálnici se řidiči v levém a středním pruhu řadí vlevo, ti v pravém vpravo, ke krajnici.

Co se týče samotného zastavení, záleží na konkrétní situaci.říká Habenicht. Naopak v případě, kdy místo havárie není možné objet, je vhodné vyčkat příjezdu policie, i kvůli tomu, aby řidič mohl případně poskytnout svědectví.doplňuje Habenicht.

To samé platí pro případné vystoupení vozidla. Pokud je situace v daném místě nebezpečná pro posádky přijíždějících vozidel, je vhodné, aby osoby vystoupily a šly se schovat někam na bezpečné místo, třeba za svodidla. Po silnici by se však osoby měly pohybovat opatrně, aby je projíždějící vozidla nesrazila.tvrdí Habenicht. Když už jsou na místě policisté, měli by řidiči zůstat ve vozidlech a dbát pokynů zasahujících složek.

Právě to je jediná situace, kdy je možné na dálnici couvat a vycouvat k nejbližšímu sjezdu, abyste z dálnice sjeli a kolonu objeli po jiných silnicích.upozorňuje dopravní expert Roman Budský.

doplňuje k tomu policejní mluvčí Petr Habenicht. Objízdné trasy navíc mnohdy ani nebývají stanoveny, to když odklízení nehody netrvá dlouho.

Právě pro řidiče nákladních vozidel může být kolona způsobená nehodou problém, a to kvůli povinným bezpečnostním přestávkám. Ostatně v souvislosti s nedávnou hromadnou nehodou na D1 se psalo o tom, kterak množství řidičů kamionů zůstalo na silnici stát, protože si museli dát povinnou pauzu. Tito řidiči se totiž v těchto případech mohou odchýlit od doby řízení pouze v míře nezbytné pro dojetí na vhodné místo zastávky tak, aby zajistil bezpečnost osob, vozidla, které řídí, nebo jeho nákladu, pokud neohrozí bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

říká k tomu Habenicht. Jak ale upozorňuje Roman Budský z Týmu dopravní bezpečnosti, kolem českých dálnic nebývá dostatek míst k odstavení vozidla, a tak někdy šoférům nezbývá nic jiného než zastavit někde u silnice nižší třídy.

Když jsme pak v úvodu hovořili o předvídání, je nutné zmínit i to, že obzvlášť v zimě a v létě by řidiči měli myslet na to, že se do takové, několikahodinové stojící kolony mohou dostat.vyjmenovává Budský, co by řidičům nemělo v autě chybět. V zimě se pak hodí mít s sebou třeba nějakou deku a hlavně dostatek paliva v nádrži.upozorňuje Budský.