Iveco Bus Crealis získalo ocenění Sustainable Bus of the Year 2019

Po loňském úspěchu, kdy značka Iveco Bus získala ocenění Sustainable Bus of the Year 2018 se svým autobusem Crossway LE NP, si ponechává tento prestižní titul i pro rok 2019, a to díky trolejbusu Crealis 18m In-Motion-Charging.

Trvalá udržitelnost hraje ve veřejné dopravě stále významnější roli a Iveco Bus jako přední značka v této oblasti představila i na letošním veletrhu IAA v Hannoveru svou novou nabídku na poli elektrických vozidel. Trolejbus Crealis In-Motion-Charging představuje modernější a efektivnější koncepci elektromobility a rozšiřuje řadu vozidel značky Iveco Bus na alternativní pohon.

Iveco Bus má nyní řadu vozů, které splňují rozličné nároky: elektrické autobusy nabízejí dokonalé řešení pro dopravu cestujících v městských centrech, pro něž je typická nízká rychlost, nízká energetická náročnost a časté zastávky, a na druhé straně autobusy s pohonem na CNG pro příměstskou veřejnou dopravu, kde vzrůstá jak vzdálenost, tak rychlost a energetické nároky.

Díky použité technologii In-Motion-Charging bylo možné u modelu Crealis snížit velikost akumulátorů. Vůz kombinuje napájení přes troleje s režimem provozu na malé akumulátory, díky čemuž tyto nové trolejbusy mohou obsluhovat i úseky bez nadzemního trolejového vedení, a to bez jakýchkoli nákladů navíc.

Provozní doba je tím maximálně prodloužena, neboť během jízdy pod nadzemním trolejovým vedením se akumulátory automaticky dobíjejí. Iveco Bus Crealis In-Motion-Charging je přitom schopen absolvovat v režimu provozu na akumulátory 25 % až 40 % trasy.

Porota udělující ocenění Sustainable Bus of the Year (Trvale udržitelný autobus) se skládá ze zástupců sedmi předních evropských magazínů věnujících se autobusovému trhu.

Porota hodnotila vozy z hlediska trvalé udržitelnosti, zvláště schopnost vozu působit pozitivním dojmem na širokou veřejnost. Soustředila se na řadu aspektů, jako je bezpečnost, komfort, hlučnost, recyklovatelnost komponentů a obecný přístup výrobce k ekologii.