Iveco Stralis NP 460 získalo ocenění Sustainable Truck of the Year 2019

Iveco opět slaví úspěchy se svou dlouhodobou vizí trvale udržitelné dopravy bez spalování nafty, v níž představují motory, pracující na zemní plyn, vyzrálé technologické řešení.

Vozidla Iveco Stralis NP a NP 460, jejichž pohonné jednotky mohou spalovat stlačený či kapalný zemní plyn, nebo směs obou, získala těsně před koncem loňského roku ocenění Low Carbon Truck of the Year 2017

Model Stralis NP 460 k tomuto titulu nyní přidává ocenění Sustainable Truck of the Year 2019, které mu udělila odborná porota během mezinárodní konference Ecomondo 2018. Tahač tímto úspěchem zároveň navazuje na titul Sustainable Bus of the Year 2019, jímž se pyšní trolejbus Crealis sesterské značky Iveco Bus.

Porota hodnotila vozidla z hlediska trvalé udržitelnosti a soustředila se na řadu aspektů. V případě modelu Stralis NP 460 ocenila především jeho technické řešení, konstrukci motoru a podávané výkony spolu s přívětivostí k životnímu prostředí.

Iveco Stalis NP 460 bylo představeno na podzim roku 2017 a k jeho pohonu slouží nový motor Iveco Cursor 13 NP, který byl speciálně vyvinut pro dálkovou dopravu. Pohonná jednotka o objemu 12,8 litru disponuje nejvyšším výkonem 339 kW (460 k).

Podle materiálů společnosti Iveco má Stralis NP 460 o 15 % nižší spotřebu paliva a o 9 % nižší provozní náklady než srovnatelně výkonné vozidlo s dieselovým motorem. Navíc produkuje motor o 99 % méně pevných částic a o 60 % méně NO. Při provozu výhradně na zkapalněný zemní plyn má být dojezd modelu NP 460 až 1600 km na jedno natankování.