Jak se správně zabalit na dovolenou? Máme pár tipů!

Hlavně na nic nezapomenout, před odjezdem vypnout sporák a hurá na dalekou cestu k moři. Jak ale zavazadla správně umístit do auta? Zdánlivě triviální věc má samozřejmě svá pravidla. Jsou v zásadě velmi jednoduchá, řada z vás je jistě zná a automaticky dodržuje, ale vůbec nic se nestane, pokud si je s námi osvěžíte.

Naprostým základem je umisťování zavazadel (logicky) do zavazadlového prostoru. Pokud už vám v kufru nezbude místo a rozhodnete se využít prostor pro posádku, za žádných okolností zavazadla nepokládejte na sedadla, ale vždy na podlahu. A platí to třeba i pro lahev s vodou. Při případné srážce mohou zavazadla velmi vážně zranit posádku auta. Jako přes kopírák je to se zadním platem, které bývá často využíváno jako poslední místo, kam se ještě něco vejde. Zde můžete položit nanejvýš polštář nebo časopisy, rozhodně sem nepatří kniha či fotoaparát tak, jak je na silnicích často k vidění. Opět hrozí velké riziko zranění při srážce, ale i při intenzivním brzdění.

Samotné umisťování zavazadel do kufru auta má jednoduchou a logickou poučku - začínáme od nejtěžších zavazadel po ta nejlehčí, kvůli ideálnímu těžišti auta. Nezapomeňte, že povinná výbava se v jednotlivých zemích může lišit od té naší. Doporučujeme k ní přidat ještě tažné lano (nikdy nevíte, kdy se může hodit, a to nejen vám), svítilnu a kompresor na kola. Ten oceníte i na místě, protože vám ušetří plíce při nafukování plážového lehátka. Zbývá něco dodat? Snad jedině šťastnou cestu a pěknou dovolenou!