Stellantis zvažuje prodej Maserati. Je ve velké ztrátě

Stellantis to zatím nechce potvrdit, ale interní audit pracuje i s možností prodeje značky Maserati, uvádějí zdroje zevnitř koncernu. Hodnocení však ještě není hotovo.

Automobilový gigant Stellantis při svém vzniku říkal, že zachová všechny značky koncernů PSA a FCA, které do něj vstupují. Loni na podzim to však už bylo jinak – Carlos Tavares řekl, že přežijí jen ty, kterým se do roku 2026 bude dařit stát na vlastních nohou. Jenže Tavares narychlo skončil a po pár týdnech hledání se novým šéfem stal dosavadní americký ředitel Antonio Filosa.

Jestli se něco změnilo na přístupu ke klopýtajícím značkám, zatím není jasné. Co jasné je, že se Stellantis musí snažit, protože řada jeho značek je na tom dost bídně – ať už vinou vlastní, nebo vinou vedení koncernu. A italské Maserati k nim patří.

Stellantis v dubnu najal konzultační společnost McKinsey k radám, jak mají značky Maserati a Alfa Romeo, které zrovna tvoří plány na budoucnost, přistoupit ke clům Donalda Trumpa. Koncern tehdy uváděl, že obě tyto značky bude držet. I požadavky na nového šéfa měly za součást udržitelnost všech 14 značek.

Jedna z možností, s níž konzultanti pracují, však je zbavení se Maserati, řekly agentuře Reuters dva zdroje obeznámené se situací. Také ale uvedly, že audit zatím není dokončen a může se ukázat, že prodej Maserati není dobrý nápad. Mluvčí koncernu to pro agenturu komentoval jasně: „Maserati není na prodej.“

Značka však je za loňský rok ve ztrátě 260 milionů eur (6,45 miliardy korun), prodeje se loni meziročně smrskly o zhruba půlku na 11.300 aut a aktuálně nejsou v plánu žádná představení nových modelů. Santo Ficili, šéf značky, sliboval, že představí plán krátce poté, co se nový generální ředitel koncernu Antonio Filosa ujme otěží, a to se děje právě dnes, 23. června. Snad se tak brzy dozvíme, co značku s trojzubcem ve znaku čeká.

zdroj: Reuters | zdroj foto: auto.cz | zdroj videa: Auto.cz