TEST Renault 5 E-Tech – Je stejně dobrý jako vypadá?

Nový Renault 5 měl být původně převratně levným elektromobilem, během vývoje se z něj ale stala spíše dražší stylovka. Stojí na platformě odvozené od větších vozů značky, na které stojí i větší a designově stejně podmanivá retro novinka Renault 4.

Začíná na 675 000 Kč, ale už základní verze má tepelné čerpadlo, vyhřívání baterie, LED světlomety, multimediální systém a digitální přístrojový štít. Základ má také ocelová 18” kola, která vypadají skvěle, takže nás vůbec neuráží. Za ceníky Renaultu obecně velký palec nahoru, protože i nižší výbavy mají to, co člověk skutečně chce. Nenutí zákazníka připlácet po tom, co ho nalákají na základní cenu. Že by to byla přeci jen výhodná koupě a ne pouze stylovka?

Zvláště v barvách nazvaných POP!, tedy v sytě žluté nebo zelené, vypadá Renault 5 naprosto fantasticky. Takové spojení retra a futurismu jsme dosud vídali snad jen u konceptů. Oceňujeme, že zůstaly mechanické kliky dveří, moderní zapuštěné vypadají čistě, ale jsou méně praktické a u levnějších vozů často chatrně zpracované.

Krásný, jen ty 3 páky

Interiér naštěstí koresponduje se zevnějškem, dát sem nějaký černý kus plastu by byl hřích. Testovaný kousek má uvnitř látku a prošívání v barvě karoserie, skvěle se to doplňuje s celkovým tvarem palubní desky a ostatních detailů. Není tu žádný vyloženě odpudivý materiál.

Renault 5 E-Tech | Zdroj: auto.cz/Michal Kollert

Vizuálně zajímavý i útulný interiér. Renault se za poslední léta posunul vpřed a toho jsme rádi svědkem. Model 5 nabízí také rozsáhlé možnosti individualizace v podobě nálepek a detailů. A ano, ten nejzásadnější, proutěný držák na bagety, můžete mít i na českém trhu za cca 3500 Kč. Jen počítejte s tím, že na úkor tohoto křupavého pečiva silně utrpí komfort levé nohy spolujezdce. Renault ještě dodává, že držák je skvělý i na květiny, prostě pro francouzský život.

Čeho se automobilka Renault stále drží, jsou tři páky pod pravou stranou volantu. Horní se ovládá řazení, prostřední stěrače a placatou spodní audio. Ovládání té nejdůležitější, řadicí páčky, je navíc titěrné, chce to trochu citu a rozvážnosti. V lepším případě si pustíte u parkování stěrače, v horším místo neutrálu zařadíte rychlost. Pokud jsme s tím měli lehké problémy my, rozhodně bychom se báli o naše babičky. V převodovce není parkovací kolík, stání je na elektronické ruční brzdě, takže na ledu pozor. Výtky nemáme k infotainmentu, má mnoho funkcí, je přehledný a grafika pěkná. Pod funkci My Safety Perso si předvolíte vypnutí zvolených asistentů, pak už to jde jen jedním klikem.

Prostor vpředu je stísněný. Renault 5 je primárně pro dva, na pohodlí si ale stěžovat nelze. Pokud máte 190 centimetrů, sedačku si posunete úplně dozadu a volant blíže k sobě. V tu chvíli sedíte za úrovní B sloupku a před volantem nezbývá mnoho místa. Pro drobnější postavy či dámy to je ale bezproblémové.