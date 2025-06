Tesla spustila provoz robotaxíků. Konkurence to dělá už dávno

Jednou z věcí, kterou se automobilka Tesla holedbá snad nejvíce, je schopnost jejích aut jezdit samočinně. Že to je pravda jen částečně a v označení těchto systémů „Autopilot“ a „Full Self Driving“ (česky „Plně samočinné řízení) je mnohem silnější marketing než skutečnost, je nejen dlouhodobě známo, nýbrž to bylo i předmětem řady soudních sporů.

Nyní to však vypadá, že v omezené míře můžeme skutečně hovořit o plně samočinném řízení, tedy bez člověka za volantem. Tesla v texaském Austinu začala provozovat službu robotaxi, tedy přepravu platících zákazníků samočinnými auty bez řidiče-člověka sedícího za volantem jako pojistky pro případ nouze.

Getting dropped off in the RoboTaxi!



Incredible first ride @Tesla_AIpic.twitter.com/AMxUBOxDJw — Zack (@BLKMDL3) June 22, 2025

Není první – Waymo, dceřinná společnost konglomerátu Alphabet, vzniklá z projektu samořídícího auta Google, totéž nabízí už od podzimu 2020. Samořídících tesel je zhruba desítka a na první jízdy byli pozváni influenceři, aby své zkušenosti sdíleli na sociálních sítích.

Robotaxíky Tesla mají řadu omezení, např. se s nimi může svézt jen člověk pozvaný automobilkou, ne kdokoliv s aplikací Tesla Robotaxi v mobilu. Také nesmí jezdit na letiště a cestující jsou předem varováni mimo jiné i o tom, že „nemusejí být vždy dopraveni do zamýšleného cíle“.

Také v nich na sedadle vpravo vpředu seděl zaměstnanec Tesly – patrně jako bezpečnostní pojistka, ovšem není jasné, jak moc mohl do řízení zasahovat. Je to přeci jen pořád zkouška, nikoliv ostrý a stoprocentně spolehlivý provoz.

Tesla Robotaxi performance at night is as great as it is during the day. pic.twitter.com/DL864fCVuz — Zack (@BLKMDL3) June 23, 2025

Úspěch těchto prvních jízd by byl podle Philipa Koopmana, profesora IT se zkušenostmi v oblasti samořídících vozidel z univerzity Carnegie Mellon, „finále začátku, ne začátek finále“. Podle Paula Millera, analytika u společnosti Forrester Research, spuštění testovacího provozu „výrazně zaostává za sliby společnosti a za tím, co už konkurence“ uvedla v činnost.

Musk podle webu novin New York Times slíbil investorům, že lidé, kteří už vlastní tesly, budou moci svá auta nechat jezdit jako robotaxíky, když je sami nebudou potřebovat, což může majitelům vydělávat peníze. Právě na slibech z velké části stojí dnešní extrémně vysoká tržní hodnota akcií Tesly.

Tesla – ale i Waymo a další společnosti zabývající se vývojem plně autonomního řízení – má i podle dalších odborníků zpovídaných agenturou Reuters před sebou desítky let práce, než budou schopné nasadit služby robotaxi plošně.

