Jak se slaví Nový rok ve Francii? Více než tisícovkou zapálených aut!

Francie, země milovníků kvalitního vína, aromatických sýrů a revolucí, na Nový rok opět ukázala i svoji odvrácenou tvář. Tamější oslavy příchodu nového roku totiž opět doprovázelo běsnění, při kterém bylo po celé zemi galského kohouta úmyslně zapáleno přes tisíc vozidel. Informovala o tom francouzská agentura AFP.

Takové scény jsou ve Francii na Nový rok už běžným jevem, letos však řádění vandalů bylo ještě vážnější než před rokem. Meziročně počet zapálených vozidel vzrostl z 935 na 1.031, spolu s čímž vyrostl i počet zatčených. Letos bylo v souvislosti s tímto běsněním zadrženo 510 osob, zatímco před rokem to bylo 456 lidí.

Nejvážnější situace byla v Paříži, kde jen v jihovýchodní části Val-de-Marne bylo zapáleno na 94 vozidel. V souvislosti s tím tam bylo zadrženo na 20 osob, přičemž hned tři policisté byli při zásahu zraněni. Útoky vandalů byly vážné také v městech Vienne, Dunkirk nebo Mulhouse, v jejichž centrech a okolí hořelo 86, 59 respektive 68 aut.

Ve Francii přitom na oslavy příchodu roku 2018 dohlíželo na 140.000 členů bezpečnostních složek. Země totiž zůstává v pohotovosti po vlně teroristických útoků, při nichž od roku 2015 přišlo o život na 241 lidí.

Země je ale takovým ničením už vyhlášená. Třeba při oslavách na přelomu let 2014 a 2015 v zemi galského kohouta bylo úmyslně zapáleno 940 vozidel, na přelomu let 2012 a 2013 to bylo dokonce 1.197 vozů. Zkrátka jiný kraj, jiný mrav...