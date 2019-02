Mistryně světa Eva Samková a Roman Koudelka za volantem: Snowboard vs. lyže

Snowboardistka Eva Samková odstartovala sezonu stříbrem, vzápětí přidala zlato a vede Světový pohár.

Skokan na lyžích Roman Koudelka se vrátil ve velkém stylu po krizi, kvůli níž chtěl ukončit kariéru. Na prestižním Turné čtyř můstků se ale v lednu 2019 zařadil mezi pětici nejlepších skokanů planety.

Spojuje je ještě něco – oba jezdí toyotami. Japonská značka totiž nejenže dodává vozy lyžařskému svazu, navíc se před pár dny stala oficiálním partnerem Českého olympijského výboru a Samková s Koudelkou tvářemi tohoto spojení.

Hlavně pro Koudelku, který s sebou coby skokan vozí nejdelší lyže na světě, je to příjemná změna. „Jako tým máme k dispozici prodlouženou verzi Proace Verso, skokačky se vejdou dovnitř,“ říká vítěz pěti závodů Světového poháru, který nyní často usedá i za volant. „Trenéra chytili za rychlost, a tak řídím ještě častěji než dřív – a rád,“ směje se Koudelka.

V autě je však mnohem klidnější než coby mladík, když s řízením jako juniorský mistr světa 2007 začínal. „Letos mi bude třicet, mám rodinu, syna. Jsem mnohem klidnější,“ přiznává.

Ani Eva Samková to za volantem nepřehání. „Přesto nějaká pokuta sem tam přijde, třeba když jsem teď jela v rakouských tunelech šedesát na padesátce. Spíš jsem ale v zimě ve sněhu za machryni, co se svým autem všechno vyjedu,“ chválí si svého plechového miláčka RAV4. „Mám auto moc ráda, vybudovala jsem si v něm vlastní svět, v němž se klidně zavřu na šest hodin s muzikou, audioknihou a jedu,“ prozrazuje Samková, která zdolá ročně okolo 40.000 kilometrů.

A co oba sportovce spojuje nejvíc? „Auto je zábava, ale na prkně je to větší adrenalin,“ srovnává Samková. „Na pocit, když to z můstku pustíte stovkou, kolem sebe žádné plechy, pásy, airbagy, jen vzduch, prostě řízení mít nemůže,“ přikyvuje Koudelka.