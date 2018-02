Vyzkoušeli jsme modernizovaný Citroën C4 Cactus. Opravdu je tak pohodlný?

V době rostoucí popularity všemožných crossoverů a SUV využívají automobilky prvky těchto aut u rozličných modelů, Ford nově třeba u malého hatchbacku Ka+ (verze Active) , Honda zase u Jazzu (X-Road) . A přece se i v této éře najde výjimka, francouzský propagátor vlastních originálních myšlenek, Citroën, jde proti trendu a model C4 Cactus v rámci faceliftu zbavil vizáže crossoveru a přiblížil ho v typickému hatchbacku.

Citroën tento nečekaný krok vysvětluje tím, že po loňském příchodu malého SUV C3 Aircross by nabízel dva podobně koncipované vozy obdobné velikosti, a tak bylo potřeba mezi nimi udělat větší rozdíl. A navíc po loňském konci C4 nebyla značka zastoupena ve stále populární kategorii kompaktních hatchbacků, což změna koncepce C4 Cactus napravuje. Neméně významným důvodem proměny, o které se však nahlas tolik nemluví, je i to, že se Cactus v dosavadní podobě neprodával tak dobře, jak si Citroën představoval.

Navzdory doslova revoluční proměně vzhledu se však C4 Cactus některých vlastností nevzdal. Přestože je jiný, zůstává originální. A hlavně, klade velký důraz na komfort, který se opět stává důležitým charakterem Citroënu, a proto je u jeho posledních novinek tak propagován. Právě na nové komfortní prvky jsme při první jízdách v okolí francouzského Marseille byli nejvíce zvědaví.

Video

Revoluční, ale stále originální

Než se však na komfort zaměříme, nejdříve si modernizovaný Cactus prohlédněme zvenku. Poprvé jsme ho viděli už loni na podzim, kdy jsme poprvé spatřili jeho kompletně přepracovanou karoserii. Jen málokdy dochází v rámci faceliftu k takové proměně. Devadesát procent karosářských dílů je nových, a tak není divu, že Citroën modernizovaný Cactus interně nazývá druhou generací.

Přiznám se, že dosavadní Cactus se mně nikdy moc nelíbil, ani ne tak kvůli vzduchovým kapsám Airbump (zajímavý originální prvek!), jako spíše kvůli jeho neforemné přídi s velkou masou plechů. Ta se v rámci faceliftu naštěstí změnila, pomocí nové masky a vodorovných lišt spojujících přes logo značky samostatně stojící diody denního svícení, díky čemuž se vůz připodobnil k ostatním zástupcům modelové řady Citroën. Z boků zmizely velké kapsy Airbump (není to škoda?) a nahradily je jen malé „kapsičky“ ve spodní části dveří. Z praktického prvku se tak vlastně stal jen designový detail, podobně jako u C3. Zástupci značky k tomu tvrdí, že zákazníci praktické vlastnosti Airbumpů stejně nikdy moc nechápali, považovali je za stylistické detaily, a tak se jimi u novinky skutečně staly.

S originální přídí s rozdělenými světly, charakteristickou pro vozy značky, a v rámci třídy kompaktních hatchbacků neobvyklou (ale povedenou) siluetou s „plovoucí“ střechou však podle mého názoru moc nesedí záď. Ta je pojatá na můj vkus až příliš konzervativně a ke zbytku auta tolik nesedí. Výrazné změny však proběhly i tady, nově diodová koncová světla se rozšířila a prostupují do víka kufru, jiný je také nárazník.

Odvážný vzhled je pak možné personalizovat, jak je dnes zvykem. K dispozici je celkem 31 barevných kombinací zevnějšku, devět odstínů karoserie (červená, olivová či smaragdová) doplňují čtyři balíčky odlišně barevných detailů. Kola je možné vybírat z pěti možností, buď 16palcových nebo 17 palcových.

Změna koncepce crossoveru v hatchback je přitom ryze designová, protože výška karoserie se v rámci faceliftu nijak neměnila. C4 Cactus je nadále vysoký 1.480 mm, respektive 1.530 mm se střešními ližinami. Odlišné nárazníky prodloužily karoserii o nepatrných 13 mm na 4.170 mm, nové blatníky znamenají zúžení o 15 mm na 1.714 mm. Rozvor 2.595 mm byl zachován. Stejně tak autu zůstala plastová ochrana spodní části karoserie, která módu crossoverů stále evokuje. C4 Cactus tak stále dělá věci po svém.

Citroën C4 Cactus – srovnání rozměrů s dalšími modely značky Model C4 Cactus (2017-) C3 C3 Aircross C4 (2010-2017) Délka (mm) 4170 3996 4155 4329 Šířka (mm) 1714 1749 1765 1789 Výška (mm) 1480 1474 1605 1489 Rozvor (mm) 2595 2540 2604 2608 Objem zavazadelníku (l) 358/1170 300/922 410/1289 408/1183

Pohodlná sedadla

To uvnitř už k takové revoluční proměně nedošlo, bylo to ale vlastně potřeba? Vždyť kabina Cactusu vždycky vypadala parádně, a na tom se nic nemění. Vzdušný prostor díky nízké palubní desce a hodně vpředu umístěnému čelnímu sklu, samostatně stojící digitální přístrojový štít, minimalistický středový tunel s obrazovkou multimediálního systému nebo prostor před spolujezdcem evokující dávné cestovní kufry, to všechno tu je. Navíc zabaleno do příjemných materiálů, které vypadají skvěle, dalo by se říct až luxusně.

Jen některé detaily přece jen dokazují, že C4 Cactus byl původně orientován jako levný, jednoduše pojatý automobil. V přístrojovém štítě chybí otáčkoměr (proboha proč?), což automobilka vysvětluje tím, že jej nahrazuje ukazatel optimálního převodového stupně. Nám takové řešení tedy nestačí... Obří panoramatická střecha postrádá otevírání a hlavně stínítko, za slunečných dní si tak musíte vystačit se speciální vrstvou, která chrání před UV zářením podobně jako sluneční brýle kategorie 4. Vzadu pak nejsou stahovací okénka, nadále jdou jen vyklopit. Aspoň že ten volant už jde konečně nastavit i v podélném směru...

Některé tyto detaily však mají co dočinění se snahou o co nejnižší hmotnost. A ta je ve srovnání s jinými kompaktními hatchbacky o nějakých 150 kilogramů nižší. Vedle těchto odlehčujících prvků nebo na danou kategorii menší rozměry to zařídilo především použití platformy PF1 primárně určené pro malá vozidla (proto je Cactus celkem úzký), zatímco poslední C4 se spoléhala na architekturu PF2 pro větší modely.

Jelikož se palubní deska nijak zásadně neměnila, jsou uvnitř největší novinkou sedačky Advanced Comfort, které se opravdu povedly! Poskytují totiž výtečný komfort i na dlouhých cestách, což jsme si ověřili při delších přejezdech po francouzské Provence.

Přední sedadla i zadní lavice jsou pokryty vizuálně strukturovanou pěnou o tloušťce 15 mm, potěší rovněž široké a dlouhé sedáky. Ty se však stávají nevýhodou v zatáčkách, široká křesla s minimálním bočním vedením ve svižněji projetém oblouku tolik nepodrží. Na dálnici bychom však jako řidiči ocenili loketní opěrku, zatímco jako spolujezdci bychom se zase nebránili měkčí hlavové opěrce. Prostoru pro nohy tu ale stále budete mít náramně! Díky airbagu nadále umístěném ve stropě. Potěší i slušně velká schránka před spolujezdcem, stejně jako rozměrné kapsy v předních a dokonce i zadních dveřích.

Jak fungují nové tlumiče?

Zřejmě tou nejvíce propagovanou novinkou modernizovaného Cactusu však není přepracovaný vzhled nebo snad pohodlnější sedačky, vypadající díky výraznému polstrování jako ty v někdejším CX nebo Xantii, ale přepracovaný podvozek. Jeho součástí jsou nově tlumiče s hydraulickými dorazy, které se spolu se sedadly Advanced Comfort stanou na českém trhu standardem inovovaného Cactusu. Citroën kvůli nim dokonce upravoval zadní nápravu, a tak je ani nebude možné pořídit do stávajících Cactusů.

Laicky řečeno se nové řešení, poprvé použité v modelu C5 Aircross prodávaného zatím jen v Číně, dá popsat jako tlumič v tlumiči. Zatímco klasické odpružení tvoří tlumič, pružina a mechanický doraz, k tzv. „progresivním hydraulickým polštářům“ se přidávají dva hydraulické dorazy – jeden pro rozpínání a jeden pro stlačení. Odpružení tak pracuje ve dvou fázích podle potřeb zatížení, při mírném stlačení a rozpínání řídí pružina a tlumič společně vertikální pohyby bez toho, že by se musely zapojit i hydraulické dorazy. Ty se přidají až při větším stlačení a rozpínání, kdy postupně pohyb zpomalují. Na rozdíl od klasického mechanického dorazu, který absorbuje energii, ale část jí vrátí zpět, hydraulický doraz tuto energii absorbuje a rozptýlí.

Výsledkem je chování, které sama automobilka popisuje jako jízda na létajícím koberci. Automobil se na hladkých cestách skutečně pohybuje s houpavou ladností, která dává až vzpomenout na legendární „citroeňácké“ hydropneumatické odpružení. Cactus se měkce pohupuje a skvěle zvládá tlumit menší nerovnosti nebo překonávat zpomalující retardéry, jejichž přejezdy lehce zdolává jako málokteré auto, navíc bez jakéhokoliv bouchání od zadní nápravy tvořené torzní příčkou. Když ale přijde na rozbitou cestu nebo ostré nerovnosti, najednou zjišťujete, že jejich tlumení by mohlo být přece jen lepší, jak byste od tak komfortně naladěného auta čekali. Na sedmnáctipalcových kolech o takových dírách zkrátka víte.

K čemu naopak výhrady nemáme, je odhlučnění. Cactus se v rámci modernizace dočkal akustického čelního skla, zesílených bočních oken s novým zapouzdřením, nového těsnění dveří nebo vylepšených těsnících materiálů u čelní příčné stěny oddělující motor a v podlaze. Díky tomu motor při jízdě prakticky neuslyšíte, až jsme řešili, zda je pod kapotou skutečně „jen“ tříválec, na vysoké úrovni je také odhlučnění podvozku. Co se pak týče aerodynamického odhlučnění, tak na dálnici uslyšíte jen lehké šumění kolem A sloupků.

Skvělé tříválce

Když už jsme nakousli ty motory, pojďme si je blíže popsat. Ale stačí jen v krátkosti, protože tříválce 1.2 PureTech i turbodiesel 1.6 BluHDi už z nabídky Cactusu známe. Nově však z české nabídky vypadne základní atmosférický tříválec 1.2 PureTech s 60 kW. Na podzim pak máme očekávat blíže nespecifikované úpravy techniky v souvislosti s příchodem nových emisních norem.

Na jízdní prezentaci jsme zkoušeli dvě verze přeplňovaného tříválce 1.2 PureTech, s 81 kW a 96 kW. První jsme otestovali v kombinaci s příplatkovým automatem (dosud za příplatek 40.000 korun). Dodává ho Aisin, má šest stupňů a hydrodynamický měnič. Na první pohled se tak zdá, že taková kombinace pohodlnému Cactusu sedí nejvíce, jenže chování převodovky nás až tolik nenadchlo. Převodovka nechává notně prokluzovat měnič, a přesto změna převodu není občas tak hladká, jak byste čekali. Spíše je to taková cukavá dvouspojka než hladký automat s měničem točivého měniče.

Citroën C4 Cactus – technická data motorů modernizované verze Motor 1.2 PureTech 1.2 PureTech 1.2 PureTech 1.2 PureTech 1.6 BlueHDi Zdvihový objem [cm3] 1199 1199 1199 1199 1560 Válce/ventily 3/4 3/4 3/4 3/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 60/5750 81/5500 81/5500 96/5500 73/3750 Točivý moment [N.m/min] 118/2750 205/1500 205/1500 230/1750 254/1750 Převodovka 5M 5M 6A 6M 5M Max. rychlost [km/h] 169 188 188 193 183 Zrychlení 0-100 km/h [s] 13,1 9,4 9,9 8,7 10,7 Komb. spotřeba [l/100 km] 4,6 4,3 4,6 4,8 3,4 Pohotovostní hm. [kg] 1008 1030 1070 1045 1080

Milovníky designu pak možná zklame, že v případě této převodovky Cactus nemá ten otočný volič a originální propojená přední sedadla tvořící široké křeslo, ale běžnou páku známou i z jiných modelů Skupiny PSA. Oceňujeme ale logickou manuální volbu převodu, s přeřazováním dozadu a podřazováním dopředu.

Ve výsledku se nám tak líbil spíše vrchol v podobě 1.2 PureTech s 81 kW. Silově to možná není navzdory 15 kW a 25 N.m navíc až takový skok vpřed proti slabší variantě, s tímhle motorem je ale Cactus až nečekaně zábavný. S čiperným, příjemně znějícím motorem spolupracuje šestistupňová převodovka, kterou rozhodně chválíme. Má příjemně krátkou dráhu spojkového pedálu a velice dobré řazení s jasně stanovenými dráhami. Tohle opravdu není to gumové řazení jako třeba v C3.

Jízdu s tímhle čiperou jsme si tak na silničkách v Provence nečekaně užívali, a to přestože jeho řízení je velice lehké a bez zpětné vazby. To ale v tomhle typu auta vůbec nevadí, naopak to lehké řízení sedí k jeho komfortnímu charakteru. Líbila se nám i spotřeba, se silnějším motorem jsme jezdili svižnějším tempem za šest litrů, se slabším v kombinaci s automatem na podobných trasách za sedm.

Závěr

Citroën C4 Cactus se v rámci modernizace výrazně proměnil, přesto zůstává svůj. Tohle zkrátka není auto pro každého, v tom dobrém i zlém. Zatímco jiní jeho originální vzhled milují, jiným přijde podivný. Takové Citroëny ale vždycky bývaly, a to je jen dobře, C4 Cactus mezi ostatními kompakty prostě vystupuje z davu.

Povedla se i sázka na komfort, který k francouzským autům tak nějak patří a Citroën se tomu nebrání. V sedadlech se budete opravdu cítit jak v křesle obývacího pokoje, jak automobilka tvrdí v propagačních materiálech, zapracovalo se i na odhlučnění. Zákazníci nepochybně ocení také houpavou jízdu díky novému podvozku s tlumiči s hydraulickými dorazy. Právě na jeho definitivní verdikt bychom si ale ještě počkali až na české silnice, zatímco na hladkých nerovnostech nebo na zpomalovacích retardérech fungoval výtečně, ostré nerovnosti nedokázal filtrovat tak dobře, jak bychom si představovali.

Jak si vůz povede prodejně, uvidíme již zanedlouho. Česká premiéra modernizovaného Cactusu má proběhnout ještě v březnu, s tím, že prodej začne krátce na to. Tehdy budou oznámeny i české ceny.