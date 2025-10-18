BYD je čtvrtou nejprodávanější značkou světa. Teď už dobývá i Evropu
BYD táhne exportem a sbírá čísla po celém světě. Letos je čtvrtou nejprodávanější značkou a v Evropě jeho vliv raketově rostě. Registrace sbírá i v České republice.
Čínské automobilky v posledních letech dynamicky rostou a míchají kartami na světových trzích. Dokazují to letošní údaje o registracích podle JATO Dynamics. Přesto první příčky patří zavedeným hráčům. S nedostižným náskokem vede globální prodeje Toyota se 4,73 milionu registrací. Ačkoli jsou do statistiky započítány i užitkové a nákladní vozy, je to dvojnásobek objemu druhého Volkswagenu s 2,32 milionu registrací. Fordu stačilo na třetí místo 2,08 milionu registrací.
Nyní se dostáváme k tomu zajímavému, protože čtvrtá příčka patří čínskému BYD, který stihl v první polovině roku dodat 2 miliony automobilů, meziročně o 31 procent více, a předstihl tak Hyundai s 1,96 milionu registrací. Hlavním motorem BYD je masivní export, který vyrovnává nižší poptávku na domácím trhu vlivem extrémní konkurence. Čísla by byla ještě vyšší, pokud bychom započítali i přidružené značky Denza, Fang Cheng Bao a Yangwang.
Ve světovém měřítku se mu daří v jihovýchodní Asii, Latinské Americe i Evropě. Ve Velké Británii měl BYD průlomový zářijový výsledek 11.271 registrací a zároveň se UK stalo jeho největším zahraničním trhem. V Německu BYD v září podle agentury Reuters zaregistroval 3.255 vozů a za leden až září 2025 prodal přibližně 11.818 kusů. Ve Francii eviduje statistika CCFA/PFA za září 1040 registrací a 8823 vozů za letošní rok celkem. Ve Španělsku BYD uvádí ve stejném období 16.608 registrací v kategorii plug-in (EV+PHEV) s podílem 10,42 % v tomto segmentu.
Na českém trhu se BYD teprve rozkoukává s portfoliem pěti modelů – tří plug-in hybridů a dvou elektromobilů. Zatímco loni stihl za prvních devět měsíců registrovat jen 2 vozy, letos jich má za stejné období už 123 a je na průběžném 38. místě v celkovém pořadí za Alfou Romeo.
Nezapomeňme, že MG mělo také pozvolný náběh a nyní mu se 3686 registracemi patří průběžná 13. příčka. Příliv čínských automobilek dokazuje i předpokládaná účast na připravovaném veletrhu e-Salon v Letňanech, jehož brány budou pro veřejnost otevřeny od 14. do 16. listopadu. Stánek zde budou mít i méně známé značky jako Dongfeng, Hongqi, M-Hero, Leapmotor nebo Voyah.
Výhledově bude silným hráčem i Omoda & Jaecoo. Za 28 měsíců nasbíraly značky celkově více než 630.000 prodaných vozů, působí na 44 trzích (Evropa, Austrálie, Jižní Amerika) a opírají se o lokalizovanou výrobu ve Španělsku a R&D centrum v Německu. Značka dál rozšiřuje síť – nově v Dánsku, Chorvatsku, Německu a Francii.
Tahounem je model Jaecoo 7 SHS, jenž patří mezi lídry hybridních SUV ve Velké Británii, Polsku, Španělsku, Itálii a Malajsii. Značky mají zastoupení také v České republice se spalovací i elektrickou Omodou 5 a plug-in hybridní Omodou 9. Model Jaecoo 7 je nabízen se spalovacím nebo plug-in hybridním pohonem.
Zdroj: AAA DATA (Francie), BYD, CCFA/PFA (Francie), JATO Dynamics, Motor 1, OMODA & JAECOO, Reuters, SMMT (UK), Svaz dovozců automobilů I Video: Redakce