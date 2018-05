Karosa NO 80 byl návěs, určený výhradně pro přepravu osob: Jak celý projekt vznikl a proč se nakonec neujal?  

Návěs přepravující osoby, tažený tahačem návěsů, se dodnes používá. Samozřejmě v mnohem modernější podobě než na začátku 60. let, kdy vznikl popisovaný NO 80. Zpravidla se však využívá pouze v určitých případech. Toto dokazuje například německé město Mnichov, které si v roce 2013 objednalo hned několik osobních návěsů, které může v případě potřeby použít. Běžně je však v bavorské metropoli nepotkáte.

Ráno a večer lidi, přes den náklad

Označení NO 80 je zkratka „Návěs osobní“ a číslice „osmdesát“ udávala počet osob, které dokázal návěs najednou přepravit. Osobní návěs RO 80 byl součástí, dalo by se říci komplexnějšího silničního přepravního systému. Vývoj vozidla začal v roce 1958 ve vysokomýtské Karose, hotový vůz určený pro homologační zkoušky dokončili v roce 1961.

Celý vtip spočíval v tom, že namísto dvou motorových vozidel stačilo pouze jedno. A sice tahač návěsů, v tomto případě Škoda 706 RT TS. Myšlenkou bylo použít NO 80 primárně na stavbách. Návěs NO 80 tak měl být vlastně kombinovaný s klasickým návěsem přepravujícím běžný náklad. Pokud bychom zůstali u zmíněné stavby, tak ráno by tahač přivezl v návěsu NO 80 pracující. Následně by se návěs NO 80 vyměnil za nákladní, s nímž by tahač celý den přepravoval vše potřebné a večer, po skončení pracovní doby, by k němu připojili opět NO 80, v němž by ten stejný tahač odvezl pracující lid zase domů.

Cílem tedy bylo hlavně zlepšit efektivitu a tím i ekonomiku dopravy. To ostatně uváděl už dobový článek uveřejněný ve Světě motorů, z něhož citujeme: „Tahače, které osobní návěs přivezou například na stavbu, mohou během pracovní směny pracovat jako tahače pro návěsy nákladní. Po skončení směny odvezou pracující zpět domů.“ Jak celý systém vypadal, dokládá přiložené dobové propagační video.

Video

Jak uvádí dobový materiál, s NO 80 se ale původně počítalo také v linkové přepravě osob v rámci ČSAD (Československá Automobilová Doprava).

Více jich mohlo sedět

Pohled do dobových materiálů odhalí zajímavé skutečnosti. Z uvedeného počtu 80 osob je 51 sedících, zbylých 29 bylo na stání. V případě potřeby mohlo ale devět z nich využít ještě nouzové sedadla. Výrobce udával užitečné zatížení 6000 kg. To odpovídá průměrné hmotnosti jednoho cestujícího 75 kg.

Do osobního návěsu se nastupovalo pouze jedněmi dveřmi, umístěnými na pravé straně vpředu (z pohledu jízdy). Křídlové dveře se chlubily šířkou 900 mm a při otevírání se samočinně vysunula stupačka usnadňující nastupování cestujících. V zimních měsících zajišťovalo vytápění kabiny naftové topení o výkonu 9000 kilokalorií za hodinu.

Návěs byl koncipován jako jednonápravový. Karoserie byla řešena jako polosamonosná, celokovová, upevněná na polosamonosném rámu, s nímž tvořila jeden celek. Pro zlepšení pohodlí cestujících uložili konstruktéři podélná listová péra do silentbloků. Dále odpružení vozidla využívalo dva hydraulické tlumiče. Nechyběl ani torzní stabilizátor, který měl snížit náklony v zatáčkách. Největší rychlost soupravy činila 60 km/h.

Nakonec sloužil na Slovensku

Ze sériové výroby sice nakonec sešlo, avšak ještě před rozhodnutím ji nerealizovat sloužil návěs NO 80 u některých podniků. Proč k výrobě nedošlo? Některé zdroje uvádějí, že Karosa byla plně vytížena konstruováním autobusů řady Š11. Ty následně velmi dobře reprezentovaly náš automobilový průmysl, neboť se jednalo o kvalitní a velmi pokrokové stroje s motorem uloženým uprostřed, pérováním vzduchovými pružinami (měchy) či šestistupňovou převodovkou Praga, kterou používaly speciální dálkové verze.

Jaký byl další osud osobního návěsu NO 80? Po ukončení ověřovacích zkoušek a zkušebním provozu byl jediný exemplář v roce 1962 přesunut do ČSAD Bratislava, závod Galanta. Tady sloužil dlouhých 17 let, coby přepravník zaměstnanců fabriky na výrobu umělých hnojiv poblíž města Šala ve stejnojmenné provozovně.

Po ukončení provozu NO 80 chátralo. Jeho vrak byl objevem na Slovensku až po roce 2000. Následně se dostal k Aloisovi Koutkovi, renovátorovi historických užitkových vozidel a zároveň dopravci na Nymbursku a Kolínsku. Ten vůz zrenovoval, takže od léta 2007 jej opět mohou lidé obdivovat, samozřejmě včetně dobového a také zrenovovaného tahače Škoda 706 RT TS.