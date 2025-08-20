Nová Kia EV4 už se vyrábí. Na Slovensku nechyběla ani legenda z Nagana
Korejská automobilka Kia zahájila ve své slovenské továrně výrobu vozidel nižší střední třídy EV4. Jde o první plně elektrické auto značky Kia, které společnost montuje v Evropě.
Nový model továrna představila dnes na slavnostním ceremoniálu spolu s českou hokejovou legendou Jaromírem Jágrem. Slovenský závod Kia v příštím roce plánuje zahájit výrobu dalšího elektromobilu EV2. Od loňska naopak postupně ukončil výrobu některých verzí modelu Ceed.
Automobilový průmysl je motorem ekonomiky Slovenska, které si v přepočtu na obyvatele udržuje pozici největšího výrobce aut na světě. V zemi montují vozidla čtyři automobilky, další automobilka v zemi staví nový závod.
Pětidveřová verze elektromobilu EV4 se bude vyrábět pouze ve slovenském závodě Kia nedaleko Žiliny, který je jedinou evropskou továrnou korejské automobilky. Nový model je určen zejména pro zákazníky v Evropě. Přípravy na zahájení jeho produkce začaly loni. Projekt byl součástí investic za 108 milionů eur (2,6 miliardy Kč), které společnost použila kromě jiného na modernizaci výrobních linek. Slovenská vláda tyto investice loni podpořila schválením daňové úlevy 29,95 milionu eur (732 milionů Kč) pro slovenskou divizi Kia.
"Začátek výroby modelu EV4 je pro nás obrovským milníkem. Rozšířením výrobních možností můžeme efektivněji podporovat naší pestrou zákaznickou základnu v Evropě," uvedl prezident Kia Europe Marc Hedrich.
Model EV4 bude sjíždět z montážních linek, na kterých závod v současnosti vyrábí modely Sportage a XCeed. Z hlediska kapacity baterie jsou EV4 k dispozici ve dvou verzích, maximální dojezd vozidla činí podle automobilky 625 kilometrů. Základní model přijde zhruba na 40.000 eur (978.400 Kč).
EU již dříve schválila plány na faktické zastavení prodeje nových automobilů se spalovacím motorem od roku 2035.
Slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková v proslovu při představení vozu EV4 řekla, že vláda bude podporovat inovativní technologie v automobilovém průmyslu. Podle ní se tento sektor podílí desetinou na výkonu ekonomiky Slovenska.
Kia loni smontovala na Slovensku 351.270 vozidel modelů Sportage a Ceed. Byl to rekordní výrobní výsledek slovenské továrny Kia od zahájení produkce v roce 2006.
Kromě automobilky Kia mají své továrny na Slovensku ještě Jaguar Land Rover, Stellantis a Volkswagen. Nový závod na výrobu elektromobilů staví na východním Slovensku automobilka Volvo Cars. Hromadnou výrobu tam hodlá Volvo podle dřívějších informací zahájit na začátku roku 2027 místo původně plánovaného roku 2026.
Zdroj: ČTK, zdroj foto: Kia