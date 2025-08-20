Nový batmobil z Indie? Mahindra uvádí speciální edici pro fanoušky netopýřího superhrdiny
Indická automobilka v rámci mezinárodního dne zasvěceného jednomu z nejznámějších komiksových superhrdinů uvede speciální edici svého elektrického SUV BE 6.
Mahindra se na stránkách Auto.cz objevuje podruhé ve velmi krátkém časovém intervalu. Po zajímavých konceptech nás zaujala i sériovým modelem, který se pyšní zajímavým přídomkem. SUV Mahindra BE 6 totiž dostala do vínku přízvisko Batman Edition. Ano, v názvu figuruje označení jednoho z nejslavnějších superhrdinů historie.
Bruce Wayne, přes den miliardář, po západu slunce neohrožený bojovník proti zločinu v Gothamu. Jeho historie je spojena nejen s charakteristickým oblekem s černou maskou se žlutou-černým logem netopýra, ale též s technologickými vychytávkami, které mu v jeho volnočasové aktivitě pomáhaly. Mezi ně patří i speciálně upravený automobil, tzv. batmobil, který je obvykle vybaven silným motorem, zbraňovými systémy a dostatečně silným opancéřováním.
V případě Mahindry BE 6 Batman Edition ovšem nic z toho nečekejte. Jedná se o elektrické SUV, které se drsně hlavně tváří, i když má slušných 207 kilowattů. K pohonu ovšem slouží pouze jeden elektromotor umístěný vzadu, do terénu se proto majitelé budou muset vydat na vlastní nebezpečí. K dispozici je též akumulátor s kapacitou 79 kWh.
Celkem vznikne pouze 300 exemplářů, což pro zemi s téměř 1,5 miliardy obyvatel představuje kapku v oceánu. Od standardních verzí se netopýří edice liší speciálními emblémy na zadním nárazníku, oknech a v interiéru, které jsou z velké části vyvedeny ve zlatém odstínu. Středové krytky speciálních kol o průměru 20 palců jsou naopak stříbrné. Výhradně pro tuhle verzi je k dispozici matný černý lak, který odkazuje například na dnes již ikonický tumbler z filmu Batman začíná z roku 2005, který se stal základem nesmírně úspěšné a velmi oceňované trilogie od režiséra Christophera Nolana s Christianem Balem v hlavní roli.
Mahindra BE 6 Batman Edition bude k dispozici výhradně v Indii, přičemž cena se bude pohybovat v přepočtu okolo 667 tisíc korun. První exempláře se do prodeje dostanou 20. září, což je trochu netradičně sobota. Právě tenhle den je ovšem vyhlášen Mezinárodním dnem Batmana, i proto ho Indové vybrali.
Zdroj: Mahindra a Motortrend, video: Mahindra, foto: Mahindra