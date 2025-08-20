KGM Torres má konečně nový pohon. Už je v Česku i s cenami, nejsou špatné!
KGM (SsangYong) po letech konečně přišel s novým pohonem. I zde je sice základem stejná patnáctistovka, ale sekunduje ji výkonný hybridní systém, který by konečně mohl vyřešit zásadní slabinu korejské značky. Jako první jej dostává velké SUV KGM Torres, které už zná i české ceny.
SsangYong, nedávno přejmenovaný na KGM, slaví v Česku nečekané úspěchy. Malá korejská značka, nenavázaná na žádný větší automobilový koncern, se u nás letos drží na 17. místě prodejů. Tedy výše než třeba Citroën, Opel nebo Tesla.
Celé to zvládá s pár modely, které se dohromady dělí o dva motory. Dieselový čtyřválec o objemu 2,2 litru, vyhrazený pro rámové Musso a Rexton, a benzinovou patnáctistovku, která pohání zbytek spalovacích modelů. No a právě ta je i podle nás jednou ze slabin vozů KGM. Je sice tak akorát kultivovaná, nemá špatnou dynamiku, ale prostě dost žere. Zejména pokud si navolíte variantu se čtyřkolkou a automatem.
Nově má na to KGM řešení, nebo to alespoň tvrdí. Nedávno představený hybrid má být výrazně úspornější, což si vyzkoušíme na podzim. KGM totiž uvádí na český trh Torres Hybrid, který jako první dostane nový pohon. Pro KGM jde o premiéru, ačkoliv má v nabídce už tři elektromobily, hybrid zatím pouze tento.
Základem hybridu je i stejný motor, tedy přeplňovaná čtyřválcová patnáctistovka GDI, ale tentokrát naladěná na 110 kW. Novinkou je zde automatická hybridní šestistupňová převodovka nazvaná e-DHT, jejíž součástí je elektromotor o výkonu 130 kW. Celkový výkon hybridního systému činí 150 kW. Pravděpodobně půjde o podobný systém jako v MG, kde v nižších rychlostech auto funguje jako sériový hybrid a ve vyšších přepne do paralelního režimu. Podle některých zdrojů pochází hybridní systém od BYD, který už dodává elektrický pohon pro Torres EVX.
Trakční baterie má kapacitu 1,83 kWh, což je u klasických nenabíjecích hybridů nadprůměrná hodnota. Maximální rychlost novinky je 180 km/h, zrychlení na stovku KGM tradičně neudává a udávaná spotřeba je 5,8–6,1 l/100 km. To je docela skok, protože v čistě spalovací verzi jsou u torresu čísla 8–9 l/100 km. Na rozdíl od té ale nemůže mít hybrid pohon všech kol a tažná kapacita se snížila z 1500 na 1300 kg.
Cena hybridu začíná na 755.700 Kč, což je o 52.900 Kč více než spalovací Torres s automatickou převodovkou. Stejný rozdíl je i v dalších výbavových stupních a nejdražší Premium vyjde na 912.800 Kč. Ve světě KGM už docela vysoké částky, ale model Torres je s délkou 4,7 metru už velkým SUV.
Jeho konkurencí je třeba Renault Espace, který začíná ve full-hybridní verzi na 974.000 Kč. Cenou se KGM více blíží modelům koncernu Stellantis, jako třeba Peugeot 5008 za 810.000 Kč nebo o trochu menší Opel Grandland za 769.990 Kč. V jejich případě jde ale o 48V systémy, které jsou na pomezí full-hybridu a mild-hybridu.
Zdroj: KGM, zdroj foto: KGM, zdroj videa: Auto.cz