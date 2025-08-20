Tesla si sype popel na hlavu. Model 3 dostal páčku jako normální auta
Americká automobilka po kritice zákazníků do modelu 3 instaluje páčku směrových světel. Zatím se z ní ovšem mohou těšit pouze Číňané.
Díky stále většímu počtu elektrofonických asistentů a funkcí a výraznému zlevnění displejů prošly automobily v uplynulých letech asi největší proměnou ergonomie v historii. Koncentrace ovládacích prvků do displeje sice přinesla výrobní úsporu, z hlediska uživatelského komfortu se ale v drtivé většině případů jedná o několik kroků zpátky. I proto někteří výrobci uvažují o návratu alespoň několik fyzických ovladačů.
Tesla patří mezi automobilky, které „úklid“ palubní desky a řidičova prostoru dovedly ad absurdum. Nejenže chybějí tlačítka či palubní přístroje před řidičem, u modelu 3 navíc nemáte k dispozici ani páčky stěračů a směrových světel. Blinkry totiž ovládáte pomocí plošek v levé části volantu. Klasické páčky se vůz zbavil v rámci předloňské modernizace s názvem Highland.
Že se však nejednalo o nejpromyšlenější krok, dokazuje sama Tesla. V Číně totiž u nově vyrobených sedanů 3 vrací páčku blinkrů zpět. Koncept známý z větších a dražších modelů S a X se v tomhle případě evidentně neuchytil. Číňané jsou přitom zvyklí ovládat palubní funkce hlavně na středovém displeji, takže si na jiné novoty zvyknou spíše než nároční Evropané a Američané.
Páčka se zatím ukazuje pouze u nově vyrobených aut. V polovině září ji ovšem Tesla plánuje nabízet i pro starší vozy, zatím ale pouze pro ty, které byly vyrobeny po 7. únoru 2025. Kompatibilita s ostatními exempláři bude dostupná až později.
Příplatek v 2499 jüanů, což je asi 7285 Kč, není zrovna nízký, instalaci navíc musí provést autorizovaný servis Tesly, za mnohem snadnější ovládání jedné z nejdůležitějších a nejčastěji využívaných funkcí to však stojí. V servisu vám navíc vymění i volant za nový, bez funkce směrovek.
Ačkoliv se zatím jedná o opatření dostupné pro čínský trh, dá se očekávat, že se tahle možnost objeví i na dalších trzích, český nevyjímaje.
Zdroj: Tesla a Carscoops, video: auto.cz, foto: Tesla