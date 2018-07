První jízda s novou Kiou Sportage: Pořád příjemné SUV

Za loňský rok nesla každá čtvrtá prodaná Kia v Evropě označení Sportage. Tak moc je korejské SUV populární. Už po dvou letech proto dostává facelift. Stávající majitelé však smutnit nemusí, žádná radikální proměna se nekonala. Hlavním cílem bylo připravit Sportage na připravované normy Euro 6d Temp. K tomu Kia přidala několik příjemných vylepšení.

Po vizuální stránce zůstává Sportage stále pěkně vyhlížejícím SUV. Že před vámi stojí modernizovaný model poznáte hlavně podle světel. Novinka má čtyři diody denního svícení okolo hlavního projektoru, podobně jako to mají třeba vozy Porsche. Nový design dostal také přední nárazník a změn se dočkala i maska chladiče, která má agresivnější tvar. Zadní skupinové svítilny mají jinou grafiku a také tady se nachází přepracovaný nárazník. Samozřejmostí jsou nové designy kol, ale celkově jsou změny spíše kosmetického charakteru. Nebylo to ale příliš potřeba, protože design má očividně u zákazníků úspěch.

V interiéru už je to trochu jiný příběh. Tady pocitově Kia hodně zapracovala na dojmu z interiéru, který působí hodnotnějším dojmem. Na rozvržení ovládacích prvků se nic nezměnilo, a to je jedině dobře. Nový je hlavně volant, změnám se nevyhnuly ani ovladače ventilace a grafika palubních přístrojů. V interiéru jsem ve finále našel jen jednu věc, která se mi nelíbila. Byla to madla ve dveřích, která jsou kompletně z lesklého černého plastu. To sice vypadá dobře na fotkách, ale z hlediska praktického použití to není příliš šťastná povrchová úprava. Velmi snadno se upatlá nebo poškrábe, což bude u tak exponovaného místa, jakým je madlo, velmi brzy.

Hybrid nehybrid

Jednou z hlavních technických novinek je příchod mild-hybridní verze, která je kombinována s dvoulitrovým turbodieselem. Jeho součástí je 48voltová baterie o kapacitě 0,44 kWh, která se nachází v kufru. Konvenční startér nahradil startér-generátor MHSG (Mild-Hybrid Starter-Generator), který je řemenem připojen ke klikové hřídeli a může plynule přecházet mezi tím, jestli motoru pomáhá, nebo naopak funguje jako generátor. Spalovacímu motoru může pomoci výkonem až 12 kW, což není žádný oslnivý výkon, za volantem ale jeho pomoc poznat je. Sportage mnohem rychleji reaguje v nízkých otáčkách na sešlápnutí plynu, začne tedy akcelerovat bez prodlevy a velmi lineárně nabírá rychlost. S dynamikou tato verze rozhodně problém nemá, zrychlení na 100 km/h se odehraje za 9,5 sekundy.

Z hlediska spotřeby však mild-hybridní provedení během prvního seznámení příliš neoslnilo. Během testovací trasy se spotřeba pohybovala okolo 10 l/100 km, hodně času jsme ale strávili na dálnici a právě tam bude přínos hybridu minimální. Přesto jsem očekával o něco lepší hodnoty. Ve výsledku je kladem hybridu fakt, že se jako hybrid příliš netváří. Nepasuje se do žádné ekologické role, nenajdete tady žádné speciální označení a pokud na displeji nezvolíte přenos energií, přítomnosti hybridního systému si pravděpodobně nevšimnete.

Vedle schopnosti zhasnout motor při rychlosti pod 30 km/h dokáže hybrid nastartovat motor mnohem pohotověji, než je tomu u motoru s klasickým startérem. Přítomnost systému start-stop tak ve výsledku není zdaleka tak obtěžující, jako umí být v jiných autech.

Převodovka je klasické konstrukce, standardem je šestistupňová manuální skříň, my jsme měli verzi s automatickou převodovkou, která se spoléhá na hydrodynamický měnič s osmi rychlostmi. Jeho sladění s motorem je na velmi dobré úrovni, převodovka řadí logicky a bez nepříjemného škubání.

Tato vrcholná verze s pohonem všech kol a automatem už ale něco váží, konkrétně je to 1672 kilogramů. V zatáčkách už je vyšší hmotnost znát, přesto je chování auta velmi neutrální a hlavně nezáludné. Podvozek je naladěný na komfort, byť se německé silnice nedokážou přiblížit povrchu, jaký bude muset Sportage snášet v Česku, zvládá nerovnosti velmi dobře. Také s odhlučněním podvozku a motoru si dali vývojáři očividně hodně práce. Přesto bych zvážil, jestli si připlácet za paket GT Line, jehož součástí jsou kromě jiných nárazníků i o palec větší kola. Na naše silnice už budou zmíněné devatenáctky možná až příliš velké sousto.

Příjemným překvapením byl nový vznětový motor o objemu 1,6 litru, který nahrazuje dřívější sedmnáctistovku. Už po nastartování překvapí velmi kultivovaným chodem na volnoběh, hlukem neobtěžuje ani při jízdě. Krátce jsme se seznámili se slabší verzí naladěnou na 85 kW a 280 Nm, která nenabídne oslnivou dynamiku, na běžné cestování je ale naprosto dostačující. Příjemným překvapením byla šestistupňová manuální převodovka, která je velmi přesná a má krátké dráhy.

Motor také potěší příznivou spotřebou, která se během testování pohybovala okolo 6,2 l/100 km. Tachometr přitom neukazoval ani tisíc kilometrů, takže spotřeba v reálném provozu určitě půjde o nějakou tu desetinku dolů. Pokud by vám dynamika základního turbodieselu nestačila, je v nabídce ještě silnější provedení naladěné na 100 kW a 320 Nm, které je navíc možné kombinovat jak s pohonem všech kol, tak i s automatickou převodovkou.

Parametry 1.6i 1.6 T-Gdi 1.6D 1.6D 2.0D mild-hybrid Výkon (kW / ot.min.) 97 / 6300 130 / 5500 85 / 4000 100 / 4000 136 / 4000 Točivý moment (Nm / ot./min) 161 / 4850 265 / 1500 - 4500 280 / 1500 - 2750 320 / 2000 - 2250 400 / 1750 - 2750

Stranou nezůstanou ani vyznavači zážehových motorů. Na výběr je šestnáctistovka, a to buď atmosférická, nebo přeplňovaná. První jmenovaná na místě ani nebyla, turbem přeplňovanou verzi jsme však krátce vyzkoušeli v kombinaci s automatickou převodovkou. Sportovněji založené řidiče potěší asi nejvíc, protože umí auto příjemně rozhýbat. K tomu je ale potřeba dostat motor do otáček a tam už začne obtěžovat zvýšeným hlukem. Spotřeba se na stejné trase pohybovala na podobných hodnotách jako u dvoulitrového turbodieselu, tedy okolo 10 litrů.

Závěr

Celkově modernizace nejprodávanějšího modelu korejské automobilky dopadla podle očekávání. Kia Sportage má velmi příjemný podvozek a především prostorný a útulný interiér. Nová vznětová šestnáctistovka je opravdu povedená, potěší příjemnou spotřebou i velmi dobře fungující manuální převodovkou. Pochvalu si za celkové sladění systému zaslouží i nová mild-hybridní pohonná jednotka, u té bych ale očekával o něco lepší hodnoty spotřeby, která je na úrovni zážehového motoru. Třeba ale bude během klasického týdenního testu fungovat lépe.

Velkou neznámou jsou momentálně ceny, které tuzemské zastoupení teprve připravuje. Cílem ale je, aby i vrcholná motorizace s mild-hybridním turbodieselem byla cenově konkurenceschopná.