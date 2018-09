Až osmimístný luxus: Kia Telluride je největší a nejdokonalejší SUV značky

Nové modely automobilů mají své světové premiéry zpravidla na renomovaných autosalonech. Ač jejich význam upadá, stále se tato tradice drží. A asi ještě nějakou dobu držet bude.

Jenže čas od času se některá z automobilek tomuto schématu vzepře a svoji novinku představí veřejnosti na jiné akci, která zpravidla s auty nijak nesouvisí. Přesně to je případ novinky Kia Telluride, nejluxusnějšího modelu nejen americké produkce korejské značky, který se bude vyrábět v závodě ve West Pointu v Georgii.

Svůj debut si Telluride odbylo na Týdnu módy v New Yorku. Na autosalonu se ukáže až v lednu v příštím roce, v rámci NAIAS v Detroitu. Jedním z důvodů, proč Kia zvolila prezentaci po boku módního mola, je módní kolekce Brandon Maxwell ve stylu oblečení z Texasu, v níž se údajně tvůrci vozu mimo jiné inspirovali.

Celá věc má ale ještě jeden podtext, a to je dětství módního návrháře Brandona Maxwella, které prožil v městě Marfa v Texasu na jihu USA. „Moje matka mě vozila do školy ve východním Texasu ve voze Kia Sedona. Právě tehdy se zrodila moje láska k této korejské značce automobilů,“ nechal se slyšet Brandon Maxwell. Poté, co Maxwell opustil svoji rodnou Marfu, oslovil značku Kia ke spolupráci, mimo jiné také v souvislosti s podporováním vzdělání právě v Marfě, kde z tohoto popudu vznikla soukromá škola.

Uveze až osm lidí

Stávající Sorento je koncipováno jako maximálně sedmimístný vůz. Telluride je o několik centimetrů delší a zároveň také širší než Sorento. Díky tomu jeho kabina pojme až osm cestujících včetně řidiče. Vůz bude poháněn alternativně také šestiválcovým motorem.

Zvenku zaujmou zejména četné doplňky karoserie běžné u terénních automobilů. Například nahoru vyvedené sání motoru, zavazadla na střeše vozu, kde přístup k nim usnadňuje žebřík či rezervní kolo uložené na dveřích zavazadelníku.

Inspiraci v módě ale nejvíce dokazuje kabina auta, která je podle dostupných obrázků opravdu vytříbená. Jak design, tak i použité materiály (několik druhů vzácného dřeva v kombinaci s kvalitní kůží) vytvářejí skutečně velmi působivý celek. Za takovou kabinu by se nemusely stydět ani ti nejprestižnější výrobci automobilů. Kia Telluride je velmi zajímavým SUV, kterého se ovšem v Evropě patrně nedočkáme.