King Long C13HD: První kus

Čínská firma Xiamen King Long vyrábí dálkové autobusy pod modelovým označením Longway již déle než deset let. Přibližně čtvrtina těchto vozidel putovala za hranice Číny. Aktivity tohoto výrobce zahrnují v současnosti export do 130 zemí včetně velkých evropských. Česko se do této skupiny také přidalo s tím, že servisní zázemí značky King Long je pokryté velmi slušně v Evropě i Česku. Tuzemské zázemí tvoří firma IB Group a šestnáct moderních servisních míst partnerské společnosti Kar Group. Na početné servisní zázemí navazují celosvětová prodejní čísla společnosti King Long s 400.000 vozidly všech modelových řad a přibližně pětinou exportů.

Vrcholný model

Z portfolia značky King Long jsme do testu zvolili čerstvou novinku v podobě druhé generace vlajkové lodi C13HD. Z hlediska protikorozní ochrany skelet autobusu prochází klasickou kataforetickou lázní. V čínské továrně se nachází na evropské poměry gigantická osmnáctimetrová kataforetická vana, která pojme celý skelet vozidel King Long pro extrémně zatížené velkokapacitní linky BRT.

Výjezd z areálu

Nejdříve si třináctimetrový autobus prohlížíme zvenčí. Vkusný design provází nezvykle dlouhá vnější zpětná zrcátka. Ta nám během jízdy nabízejí výborný přehled o prostoru na bocích i těsně před přídí. Během výjezdu z kolínského areálu firmy IB Group, která v Česku značku King Long oficiálně zastupuje, jsme zvolili samočinný režim dvanáctistupňové automatizované převodovky ZF As-tronic. Po lehkém sešlápnutí akcelerátoru se autobus plynule rozjel.

Město i dálka

Před nájezdem na silnici číslo 38 z Kutné Hory do Kolína jsme museli projet malým kruhovým objezdem, ve kterém převodovka mírně zaváhala, jaký stupeň zvolit. Studenému ústrojí v náročnějších podmínkách lépe svědčil manuální mód, ale už po přibližně 400 m převodovka přepnutá do automatického režimu pracovala přesně podle našich představ. Třináctimetrový King Long měl dobře postavený převod diferenciálu, protože nejluxusnější vozidlo této značky v provedení HD s velkými zavazadelníky mělo sloužit v turistické dopravě nebo na dlouhých linkách.

Již na obchvatu Kolína jsme dosáhli rychlost 90 km/h, při které 8,9litrový šestiválec točil jen 1275 min. S prázdným autobusem si nejsilnější verze agregátu Cummins Isl 8.9 s výkonem 298 kW pohrávala. Motor v nové generaci Euro VI debutoval už v roce 2012 na veletrhu IAA v Hannoveru. Přesně odpovídal požadavku na výkon i co nejnižší hmotnost (bez náplní váží 749 kg), aby dvounápravovému autobusu s délkou třináct metrů umožnil maximální užitečné zatížení i obsaditelnost. Testované vozidlo ji využívalo do krajnosti, takže nabízelo místo pro 59 cestujících, stevarda a řidiče.

Zpracování

Během přejezdu drobných nerovností se občas na pravém boku vozidla ozvalo vrzání obložení interiéru. Podle zástupce firmy IB Group však šlo o první vyrobený kus tohoto nového modelu, který byl vystaven v Kortrijku, a na tři dny jej mají půjčený do Česka.

Prvnímu kusu také odpovídala přesnost řízení. Jízda devadesátkou po silnici č. 12 z Kolína na Prahu vyžadovala neustálou bdělost, protože vůle ve volantu se dle našeho odhadu nacházela na maximu dovoleného limitu. Dozvěděli jsme se, že nápravy testovaného vozidla pochází z čínské výroby, ale lze na požádání volit i evropské od ZF.

Povinné i na přání

Povinným evropským požadavkům musí po dvanácti letech modernizovaný turistický typ King Long C odpovídat, proto splňuje předpis o převrácení EHK 66.02. V povinné výbavě měl systém nouzového brzdění AEBS i hlídání jízdních pruhů. Nad rámec povinnosti dostal autobus hasicí zařízení motoru i kabiny.

Ocenili jsme rovněž kvalitní couvací kameru a dvojici osmnáctipalcových obrazovek LCD napojených na DVD systém. Nadchlo nás automatické otvírání vík zavazadlových schrán, protože jsme k jejich otevření nemuseli z autobusu vystoupit.

Pro cestující byla připravena pohodlná sedadla s dlouhými opěradly, nastavitelným sklonem a loketní opěrkou. Usazení v kolejnicovém systému dovoluje nastavit obsaditelnost dle potřeb dopravce. Ve stropních modulech jsme našli klasiku turistických autobusů: lampičky, výdechy ventilace a tlačítko k zavolání stevardky.