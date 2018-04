Korsická rallye, cíl: Ogierova one man show  

Francouzský jezdec vedl od první do poslední zkoušky, zopakoval svou zdejší výhru z roku 2016 a zvýšil náskok na druhého v pořadí na sedmnáct bodů. Kategorii WRC2 vyhrál Jan Kopecký (Škoda Fabia R5), který obsadil osmé místo. Současně se probojoval do čela hodnocení WRC2 v rámci světového šampionátu.

Tovární jezdec týmu Škoda Motorsport není pravidelným účastníkem mistrovství světa a na osmé místo v soutěži MS dosáhl v Monte Carlu 2017, Katalánsku 2016. V celkovém pořadí výše byl právě na Korsice 2007, kde skončil s vozem Škoda Fabia WRC na sedmém místě. „Na dnešní dlouhé zkoušce, která měřila pětapadesát kilometrů jsme se snažili jet bez rizika a vyhýbat se kamenům. Auto fungovalo skvěle a celou soutěž jsme si s Pavlem (navigátor) náramně užívali. Konečně se nám povedlo tady na Korsice parádně uspět,“ netajil svou spokojenost český jezdec.

Šampion si pochvaluje vývoj

Tovární jezdec Fordu Sebastien Ogier vyhrál první tři rychlostní zkoušky soutěže a pak už jen kontroloval vedoucí příčku. Dokládají to jeho slova po skončení soutěže: „V pátek jsme si udělali náskok a dobrá zpráva je, že auto se zlepšuje, byli jsme rychlejší než loni,“ hodnotil Ogier své 43. Vítězství v soutěži mistrovství světa.

Jeho největší sok v boji o titul Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) skončil sice třetí, ale dobrou náladou rozhodně neoplýval. „Na jedenácté zkoušce jsem udělal chybu na stejném místě jako Lappi, ale naštěstí se nic vážného nestalo,“ řekl na konci erzety. V cíli celé soutěže se už vůbec s nikým nebavil, ignoroval všechny přítomné a odjel. Ze třetího místa na Korsické rallye tak neměl žádnou radost. Bodejť by měl, když se mu tady podařilo loni vyhrát…

Video

Lappi se zbavil šance

Druhým v cíli byl nakonec Estonec Tänak (Toyota Yaris WRC), který se na stříbrnou příčku dostal v závěru druhého dne a do cíle svou časovou převahu na třetího Neuvilla ještě navýšil na půl minuty. „Pokud budu upřímný, nemám si na co stěžovat. Korsika je pro mě dlouhodobě nejtěžší soutěž, takže nakonec je všechno dobré,“ hodnotil soutěž Tänak. Na tomto francouzském podniku startoval počtvrté a předtím dosáhl jednou na 11. a dvakrát na 10. místo.

Zatímco v sobotu byl Esapekka Lappi nejrychlejším v celém startovním poli, v neděli dopoledne se potkal se smůlou. Na RZ11 (55,17 kilometrů) musel měnit kolo. „Ustřelil mi zadek a trefil jsem obrubník. Byla to jednoznačně moje chyba,“ zpytoval svědomí finský pilot v barvách tovární Toyoty. Po defektu měnil kolo, ztratil 1:55,5 minuty. Místo útoku na stupně vítězů se propadl na sedmé místo, ale v závěrečné erzetě si dokázal polepšit o jednu příčku na šestou pozici. „Sobotní den byl hodně povedený, povedl se mi najít optimální nastavení. Škoda jen té hloupé chyby,“ řekl v cíli Lappi.

Třetí jezdec Toyota a jeden z nejzkušenějších jezdců ve startovním poli Jari-Matti Latvala¨v sobotu havaroval v době, kdy mu patřila osmá příčka. Vzhledem k poškození vnitřního ochranného rámu se do soutěže již vrátit nemohl.

Pochvala zkušenému Millsovi

Nenápadný, ale co do výsledku efektivní výkon předvedl jezdec modrého oválu Brit Elffyn Evans. Jeho stálý spolujezdec Daniel Barritt je zraněný, a tak ho zastoupil zkušený Phill Mills. Čtyřiapadesátiletý Mills je známý především jako navigátor Pettera Solberga a v podniku mistrovství světa startoval poprvé po osmi letech (naposledy v Portugalsku 2010). „Phil odvedl skvělou práci. Korsická rallye je nejtěžší soutěž na čtení rozpisu. Opravdu mu musím poděkovat,“ chválil Evans zkušenějšího parťáka.

Francouzská soutěž se nepovedla jezdcům továrního týmu Citroën. Devítinásobný mistr světa Sébastien Loeb, který letos startuje ve vybraných podnicích šampionátu, udělal ve druhé zkoušce chybu a spadl do příkopu. Propadl se na 57. místo, ale do soutěže se vrátil. Vyhrál tři rychlostní zkoušky a v cíli byl nakonec hodnocený jako čtrnáctý. Stihl tak zabodovat ještě do hodnocení značek. „Škoda chyby na začátku soutěže. Musel jsem na to zapomenout a užívat si to. O své rychlosti jsem nepochyboval,“ uvedl Loeb po skončení soutěže.

Příští víkend ho čeká v Barceloně start seriálu mistrovství světa v rallyekrosu. V podniku MS rallye by se měl objevit koncem října na Katalánské rallye, jež nabídne kombinaci šotoliny i asfaltového povrchu.

Smolařem byl další pilot Citroënu Kris Meeke, který v sobotu navečer havaroval. Jak z Britových slov vyplynulo, stalo se tak po chybě spolujezdec Paula Nagla. „Přečetl rychlá levá pět, ale měla to být tři. Takže jsem do zatáčky vletěl mnohem rychleji. Paula taková chyba strašně mrzí. Seděl vedle mě mnohokrát, když jsem udělal chybu já. Následky byly většinou horší než dnes,“ komentoval situaci Meeke. Po závěrečné zkoušce ještě dodal: „Jel jsem naplno. Seb Loeb je nejrychlejší jezdec na Korsice za posledních patnáct let. Takže ztratit na něj pár desetin není špatné.“

Konečné pořadí Korsické rallye

1. Ogier, Ingrassia (Fr./Ford Fiesta WRC) 3:26:52,7; 2. Tänak, Jarveoja (Est./Toyota Yaris WRC) +36,1; 3.Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) +1:07,5; 4. Sordó, Del Barrio (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +2:02,6; 5. Evans, Mills (Brit./Ford Fiesta WRC) +2:06,1; 6. Lappi, Ferm (Fin./Toyota Yaris WRC) +2:33,5; 7. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Hyundai i20 Coupe WRC) +2:43,4; 8. Kopecký, Dresler (ČR/Škoda Fabia R5) +10:34,8 (1. V kategorii WRC2); 9. Meeke, Nagle (Brit./Citroën C3 WRC) +10:40,5; 10. Bonato, Boulloud (Fr./Citroën C3 R5) +12:26,0; … 12. Veiby, Skjaermoen (Nor./Škoda Fabia R5) +13:45,1; 14. Loeb, Elena (Fr./Citroën C3 WRC) +20:58,0.

Průběžné pořadí (po 4 z 13 rallye):

1. Ogier (Fr./Ford Fiesta WRC) 84; 2. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 67; 3. Tänak (Est./Toyota Yaris WRC) 45; 4. Mikkelsen (Nor./Hyundai i20 Coupe WRC) 41; 5. Meeke (Brit./Citroën C3 WRC) 36; 6. Lappi (Fin./Toyota Yaris WRC) 36; 7. Latvala (Fin./Toyota Yaris WRC) 31; 8. Sordó (Šp./HYundai i20 Coupé WRC) 30; 9. Breen (Ir./Citroën C3 WRC) 20; 10. Evans (Brit./Ford Fiesta WRC) 18; 11. Loeb (Fr./Citroën C3 WRC) 15; 12. Paddon (Nový Zéland/Hyundai i20 Coupe WRC) 10; 13. Ostberg (Nor./Citroën C3 WRC) 8; 14. Tidemand (Švéd./Škoda Fabia R5) 6; 15. Kopecký (ČR/Škoda Fabia R5) 4; 16. Bouffier (Fr./Ford Fiesta WRC) 4; 17. Suninen (Fin./Ford Fiesta RS WRC) 4; 18. Greensmith (Brit./Ford Fiesta R5) 2; 19. Heller (Chile/Ford Fiesta R5) 1; 20. Bonato (Fr./Citroën C3 R5) 1.

1. Hyundai Shell Mobis WRT 111; 2. M-Sport Ford WRT 106; 3. Toyota Gazoo Racing WRT 93; 4. Citroën Total Abu Dhabi WRT 81.

Ogier 38; Neuville 18, Sordó 8, Loeb 3, Tänak 2, Meeke 1.

Tänak 18, Ogier 12, Neuville 11, Meeke 6, Loeb 6, Lappi 6, Breen 3, Mikkelsen 3; Sordó 3, Paddon 2, Evans 2, Latvala 1, Suninen 1. Pátým podnikem MS bude Argentinská rallye (27.-29. dubna)