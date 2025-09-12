Chilská rallye před startem: Tři toyoty proti Tänakovi
Pouhých devět bodů dělí první tři jezdce v aktuálním pořadí mistrovství světa v automobilových soutěžích. Trojice Elfyn Evans, Kalle Rovanperä a Sébastien Ogier startuje s vozy Toyota GR Yaris Rally1. V jedenáctém podniku, kterým je Chilská rallye, může do hry zasáhnout také Ott Tänak s vozem Hyundai i20 N Rally1.
Čtyři soutěže před koncem šampionátu je situace v této fázi sezony v čele nejvyrovnanější od roku 2003. Tehdy získal svůj jediný titul Nor Petter Solberg se Subaru Impreza.
Fanoušci se mohou těšit
Po letech 2019, 2023 a 2024 je Chilská rallye v kalendáři WRC již počtvrté. Letos je její součástí 16 rychlých a plynulých šotolinových rychlostních zkoušek, které se často vinou nádhernými lesy a pokrývají celkovou vzdálenost 306,76 kilometrů.
Stejně jako v loňském roce bude pro fanoušky zřízena Rally Village s pohostinskými zařízeními, kde budou moci sledovat dění na rychlostních zkouškách „Lota“ a „Bio Bío“. Rallye odstartuje ve čtvrtek 11. září v 19:00 místního času (v pátek v 1:00 SELČ) v Concepciónu. Závěrečný ceremoniál se uskuteční před hotelem Casino Marina del Sol v neděli 14. září v 15:10 místního času (21:10 SELČ).
Šanci dostanou všichni
Po druhém místě v Paraguayi má první Elfyn Evans sedmibodový náskok před Kallem Rovanperäm, vítězem Chile z roku 2024, a paraguayský vítěz Sébastien Ogier zaostává jen o další dva body. Ogier vstupuje do svého 200. podniku WRC v Chile a stane se teprve druhým jezdcem v historii šampionátu, který dosáhl tohoto působivého milníku. Více má už jen šéf tým Jari-Matti Latvala, jenž má na svém kontě 212 startů. Ve WRC2 má lídr šampionátu Oliver Solberg šanci zajistit si titul v Chile, pokud se mu podaří získat páté vítězství ze sedmi startů ve své třídě se svým vozem GR Yaris Rally2.
Juha Kankkunen (zástupce šéfa týmu):„Vedení v šampionátu konstruktérů o 100 bodů je velmi příjemné, ale tohle je rallye a před námi jsou ještě čtyři podniky, takže ještě nic není vyhráno. Chceme dát všem třem našim uchazečům co největší šanci na vítězství. Rallye Chile je pro všechny mnohem známější, trasa je stejná jako loni, takže víme, co můžeme očekávat. Jezdci si tamní silnice užívají.“
Elfyn Evans:„Po náročné rallye jsme v poslední den v Paraguayi zaznamenali několik dobrých zlepšení a výsledek nakonec nebyl tak špatný. Znamená to, že vedeme šampionát a v Chile opět otevíráme silnici na šotolině. Pokud bude sucho, mohli bychom v pátek čelit obvyklé výzvě, ale pokud bude pršet, nebude to tak odlišné od Walesu, co se týče blátivosti a kluzkosti. V takové situaci není špatné být první na trati.“
Kalle Rovanperä:„Silnice v Chile jsou rychlé a plynulé jako ve Finsku, ale povrch je docela jiný s tvrdším podkladem. Loni jsem se s tím na pátečních zkouškách necítil nejpohodlněji. Ovšem i tak se nám podařilo zajet dobrou rallye, když se podmínky změnily deštěm a mlhou, a my dokázali vyhrát.“
Sébastien Ogier:„Letos jsme dokončili všechny soutěže na stupních vítězů a plán je udržet si to i v boji o titul. Loni jsem byl v Chile poprvé od roku 2019 a měli jsme úžasnou rychlost, ale neměli čistý víkend. Silnice jsou tam příjemné na řízení a atmosféra je sympatická jako vždy, když jsme v Jižní Americe, takže se na to těším.“
Takamoto Katsuta:„Jelikož jsem loni v Chile nebyl, budou některé erzety nové, ale snažím se co nejlépe připravit sledováním videí z předchozích let. Povrch v Chile se liší od toho, co jsme zažili v Paraguayi. Jsem si docela jistý, že tam můžeme podat dobrý výkon.“
Sami Pajari:„Stejně jako Rally Finsko je to jedna z akcí, které jsem s vozem Rally1 absolvoval už loni a moc jsem si ji užil. Silnice jsou příjemně a místy se docela podobají těm ve Finsku. Pocit a výkon, které jsme v autě měli na posledních několika rallye, byly opravdu dobré.“
Škoda boj nevzdává
Chilská rallye je pro posádky kategorie WRC2 druhou jihoamerickou soutěží během dvou týdnů. Obě jsou šotolinové, ale alespoň počasí bude jiné. Zatímco nedávná Paraguayská rally se jela převážně za sucha a teplotách nad 20 stupňů Celsia v srdci kontinentu, na druhé straně And vládne zima. Concepción, hostitelské město pro centrum rallye a servisní park, leží na pobřeží Tichého oceánu a očekávají se zde teploty o deset stupňů nižší.
„Mám rád hladké šotolinové tratě Chilské rally. Loni jsem tuto soutěž dokončil na druhém místě v kategorii WRC2. Tentokrát musím vyhrát, abych si udržel naději na titul. Naštěstí mám ale se speciálem Škoda Fabia RS Rally2 jeden z nejlepších vozů, který mi umožní dosáhnout špičkového výsledku,“ zdůrazňuje Nikolay Gryazin. Se svým stabilním navigátorem Konstantinem Aleksandrovem skončil na Paraguayské rally třetí vč WRC2. V současné době ztrácí na vedoucího jezdce kategorie Olivera Solberga 80 bodů a na druhého Yohana Rossela 69 bodů. Zatímco Chilská rally bude pro Švéda i Francouze poslední soutěží, ve které mohou sbírat body, Gryazin má před sebou ještě tři podniky, v nichž je může předstihnout. Pokud všechny vyhraje a navíc zvítězí v Chile, získá 100 bodů.
Druhým jezdcem značky Škoda s nadějí na mistrovský titul je Gus Greensmith. Spolu se švédským navigátorem Jonasem Anderssonem skončil tento Angličan v minulosti na Chilské rally na druhém (2023) a třetím (2024) místě. Po vítězství v kategorii WRC2 na letošní Safari rally v Keni má Greensmith aktuálně 53 bodů ztrátu na Solberga a 42 bodů na Yohana Rossela. Gus Greensmith má před sebou ještě tři bodované závody, včetně Chilské rallye, a teoreticky může získat maximálně 75 bodů. „Pro mě je Chilská rallye klíčová pro šampionát. Musím vyhrát. Je to velký tlak, ale to mi vyhovuje,“ řekl Brit. Pro Gryazina i Greensmitha je výpočet jednoduchý: pouze vítězstvím v kategorii WRC2 na Chilské rallye, za které získají 25 bodů, si pro zbývající závody sezony udrží šanci na titul. Při jakémkoli jiném výsledku by jejich šance závisely na bodovém zisku Olivera Solberga a Yohana Rossela v Chile.
Program Chilské rallye
Pátek 12. 9. - 13.15 RZ1 (19,72 km), 14.10 RZ2 (13,34 km), 15.01 RZ3 (23,32 km), 119.41 RZ4 (19,72 km), 20.36 RZ5 (13,34 km), 21.27 RZ6 (23,32 km). Etapa celkem 112,76 km).
Sobota 13. 9. - 14.07 RZ7 (15,65 km), 15.01 RZ8 (25,64 km), 16.05 RZ9 (28,31 km), 20.07 RZ10 (15,65 km), 21.01 RZ11 (25,64 km), 22.05 RZ12 (28,31 km). Etapa celkem 139,20 km.
Neděle 14. 9. - 13.23 RZ13 (18,62 km), 14.35 RZ14 (8,78 km), 15.35 RZ15 (18,62 km), 18.15 RZ16 (8,78 km). Etapa celkem 54,80 km.
Průběžné pořadí (po 10 ze 14 soutěží):
Jezdci: 1. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 198 bodů; 2. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 189; 3. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 189; 4. Tänak (Est./Hyundai i20 N Rally1) 178; 5. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 150; 6. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 88; 7. Fourmaux (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 83; 8. Solberg (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1 a Rally2) 56; 9. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 54; 10. Munster (Luc./Ford Puma Rally1) 21; 11. McErlean (Irl./Ford Puma Rally1) 20; 12. Sesks (Lotyš./Ford Puma Rally1) 16; 13. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 14; 14. Y. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 14; 15. Grjazin (Bul./Škoda Fabia Rally2) 8; 16. Solans (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 6; 17. Serderidis (Řec./Ford Puma Rally1) 4; 18. Kajetanovicz (Pol./Toyota GR Yaris Rally2) 3; 19. Cachón (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 3; 20. F. Zaldivar (Par./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 21. Daprá (It./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 22. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 1; 23. Camilli (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 1.
Značky: 1. Toyota 513 bodů; 2. Hyundai 413; 3. Ford 143.
Vedení v soutěži: Rovanperä 46, Ogier 43, Tänak 37, Evans 33; Solberg 19, Neuville 6, Fourmaux 5; Katsuta 3.
Vyhrané RZ: Tänak 45; Rovanperä 41, Ogier 35, Fourmaux 19, Evans 15, Neuville 15, Katsuta 10, Solberg 9, Pajari 3, Munster 2, Rossell 1.
Zdroj: Autorský text, video: FIA